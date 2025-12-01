Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы прекратить войну в Украине. Однако его подход к этому вопросу понравится не всем.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший Специальный представитель США в переговорах по Украине Курт Волкер, отметив, что Трамп защищал Стива Уиткоффа после слива его разговоров с россиянами. Это довольно понятно, ведь Виткофф – его спецпредставитель. И Трамп публично его будет защищать.

Действительно ли Трамп хочет мира?

Как отметил Волкер, Трамп не сильно заботится о содержании мирного плана. Он просто хочет достичь мира. И ему безразлично, каким в конце концов будет финальный документ.

Он рад, что Виткофф пытается организовать переговорный процесс. И что бы ни согласовали переговорщики между Украиной, Россией и Европой – Трамп будет согласен с любым решением. Лишь бы только это остановило боевые действия,

– сказал Волкер.

Трамп предпочитает переговоры, чем полное их отсутствие. И это обидно, ведь ситуацию можно было решить по-другому. К примеру, достичь завершения войны через давление на Россию.

Мирные переговоры: коротко