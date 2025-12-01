Американський дипломат розкрив реальне ставлення Трампа до "мирного плану"

Дональд Трамп зацікавлений в тому, аби припинити війну в Україні. Однак його підхід до цього питання сподобається не всім.

Про це 24 Каналу розповів колишній Спеціальний представник США у переговорах щодо України Курт Волкер, зауваживши, що Трамп захищав Стіва Віткоффа після зливу його розмов з росіянами. Це доволі зрозуміло, адже Віткофф – його спецпредставник. І Трамп публічно його захищатиме.

Чи дійсно Трамп хоче миру?

Як наголосив Волкер, Трамп не сильно дбає про зміст мирного плану. Він просто хоче досягти миру. І йому байдуже, яким зрештою буде фінальний документ.

Він радий, що Віткофф намагається організувати переговорний процес. І що б не узгодили переговорники між Україною, Росією та Європою – Трамп буде згоден з будь-яким рішенням. Аби тільки це зупинило бойові дії,

– сказав Волкер.

Трамп надає перевагу переговорам, аніж повній їх відсутності. І це прикро, адже ситуацію можна було вирішити по-іншому. До прикладу, досягти завершення війни через тиск на Росію.

Мирні переговори: коротко