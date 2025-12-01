Об этом 24 Каналу рассказал бывший Специальный представитель США в переговорах по Украине Курт Волкер, отметив, что Трамп защищал Стива Уиткоффа после слива его разговоров с россиянами. Это довольно понятно, ведь Виткофф – его спецпредставитель. И Трамп публично его будет защищать.
Действительно ли Трамп хочет мира?
Как отметил Волкер, Трамп не сильно заботится о содержании мирного плана. Он просто хочет достичь мира. И ему безразлично, каким в конце концов будет финальный документ.
Он рад, что Виткофф пытается организовать переговорный процесс. И что бы ни согласовали переговорщики между Украиной, Россией и Европой – Трамп будет согласен с любым решением. Лишь бы только это остановило боевые действия,
– сказал Волкер.
Трамп предпочитает переговоры, чем полное их отсутствие. И это обидно, ведь ситуацию можно было решить по-другому. К примеру, достичь завершения войны через давление на Россию.
Мирные переговоры: коротко
- 30 ноября в США состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. Там должны были согласовать дальнейшие шаги относительно того, как достичь мира.
- В целом переговоры длились около 5 часов. Там усиленно говорили о вопросах территорий. Чиновники описали встречу как напряженную, но продуктивную.
- Президент Владимир Зеленский рассказал о работе украинской делегации в США. По его словам, переговоры прошли конструктивно. Но есть и непростые вещи, по которым еще стоит работать.