Не собирается заканчивать войну, – у Зеленского сказали, как будет действовать Путин в 2026 году
- Россия будет пытаться навязать Украине абсурдные требования, что противоречит мирному плану.
- Запад должен задавать России вопрос о юридических основаниях ее требований, ведь ни одна страна не может диктовать другому суверенному государству, какой язык или церковь должна доминировать.
Кремль попытается навязать требования о доминировании русского языка, хотя это не имеет аналогов в современных межгосударственных отношениях. Однако Россия будет вынуждена идти на компромиссы по мирному плану.
Советник ОПУ Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что Запад должен задавать России простые вопросы о юридических основаниях таких требований, ведь ни одна страна не может диктовать другому суверенному государству, какой язык или церковь должна доминировать.
Смотрите также: "Есть хорошие идеи": Зеленский провел переговоры с Кушнером и Виткоффом
Можно ли доверять гарантиям России относительно суверенитета Украины?
"Ни одна страна не пишет в Конституции о планах нападения. Поэтому российские юридические гарантии Европе, что она не будет нападать, ничего не стоят – так же как ее гарантии суверенитета Украины. Это лишь фиксация статус-кво, на котором настаивают американцы", – объяснил Подоляк.
Украина готова включить такие пункты, хоть они юридически бессмысленны. Но Россия не собирается заканчивать войну. Они собираются затягивать время и вносить другие пункты.
Россия будет пытаться навязать дополнительные требования, например, по русскому языку. Но для Украины это язык нацменьшинства, как любой другой – защищен "Европейской хартией региональных или миноритарных языков", без особых привилегий.
Если бы Россия не была агрессором, вопрос русского языка вообще не стоял бы – он имел бы стандартные права, как языки других меньшинств.
Может ли Россия требовать доминирования своего языка в Украине?
Когда Россия массово уничтожает носителей других культур и языков, вопрос статуса русского языка в Украине становится однозначным.
Почему русский язык должен получить особый статус в суверенной Украине? Где аналоги в современных межгосударственных отношениях? Почему украинская церковь должна быть подчинена РПЦ? Россия этого не дает, но настаивает на переговорах. Проблема в том, что не Украина, а другие – в частности американцы – должны ставить России эти вопросы,
– сказал Подоляк.
Наличие русскоязычного населения не дает России никаких прав на доминирование или вмешательство – многонациональность является нормальной практикой для многих стран.
"Если кого-то не устраивает конструкция социальных отношений в той или иной стране, а рядом есть другая страна, где ты можешь быть на других условиях, пожалуйста, у тебя всегда есть выбор", – сказал Подоляк.
Что еще известно о ходе мирных переговоров?
- Владимир Зеленский представил 20 пунктов мирного плана, который имеет компромиссный характер.
- Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на данный момент Россия должна предоставить ответ на четыре документа, подготовленные по результатам переговоров.
- Дональд Трамп обладает инструментами давления на Кремль, однако пока непонятно, воспользуется ли ими. В то же время затягивание переговоров не на пользу Путину, ведь это бьет по российской экономике, в частности из-за снижения цен на нефть.