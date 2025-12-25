Не собирается заканчивать войну, – у Зеленского сказали, как будет действовать Путин в 2026 году

Кремль попытается навязать требования о доминировании русского языка, хотя это не имеет аналогов в современных межгосударственных отношениях. Однако Россия будет вынуждена идти на компромиссы по мирному плану.

Советник ОПУ Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что Запад должен задавать России простые вопросы о юридических основаниях таких требований, ведь ни одна страна не может диктовать другому суверенному государству, какой язык или церковь должна доминировать.

Можно ли доверять гарантиям России относительно суверенитета Украины?

"Ни одна страна не пишет в Конституции о планах нападения. Поэтому российские юридические гарантии Европе, что она не будет нападать, ничего не стоят – так же как ее гарантии суверенитета Украины. Это лишь фиксация статус-кво, на котором настаивают американцы", – объяснил Подоляк.

Украина готова включить такие пункты, хоть они юридически бессмысленны. Но Россия не собирается заканчивать войну. Они собираются затягивать время и вносить другие пункты.

Россия будет пытаться навязать дополнительные требования, например, по русскому языку. Но для Украины это язык нацменьшинства, как любой другой – защищен "Европейской хартией региональных или миноритарных языков", без особых привилегий.

Если бы Россия не была агрессором, вопрос русского языка вообще не стоял бы – он имел бы стандартные права, как языки других меньшинств.

Может ли Россия требовать доминирования своего языка в Украине?

Когда Россия массово уничтожает носителей других культур и языков, вопрос статуса русского языка в Украине становится однозначным.

Почему русский язык должен получить особый статус в суверенной Украине? Где аналоги в современных межгосударственных отношениях? Почему украинская церковь должна быть подчинена РПЦ? Россия этого не дает, но настаивает на переговорах. Проблема в том, что не Украина, а другие – в частности американцы – должны ставить России эти вопросы,

– сказал Подоляк.

Наличие русскоязычного населения не дает России никаких прав на доминирование или вмешательство – многонациональность является нормальной практикой для многих стран.

"Если кого-то не устраивает конструкция социальных отношений в той или иной стране, а рядом есть другая страна, где ты можешь быть на других условиях, пожалуйста, у тебя всегда есть выбор", – сказал Подоляк.

