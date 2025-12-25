Не збирається закінчувати війну, – у Зеленського сказали, як діятиме Путін у 2026 році

Кремль спробує нав'язати вимоги про домінування російської мови, хоча це не має аналогів у сучасних міждержавних відносинах. Проте Росія буде змушена йти на компроміси щодо мирного плану.

Радник ОПУ Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що Захід повинен ставити Росії прості запитання про юридичні підстави таких вимог, адже жодна країна не може диктувати іншій суверенній державі, яка мова чи церква має домінувати.

Чи можна довіряти гарантіям Росії щодо суверенітету України?

"Жодна країна не пише в Конституції про плани нападу. Тому російські юридичні гарантії Європі, що вона не нападатиме, нічого не варті – так само як її гарантії суверенітету України. Це лише фіксація статус-кво, на якому наполягають американці", – пояснив Подоляк.

Україна готова включити такі пункти, хоч вони юридично безсенсовні. Але Росія не збирається закінчувати війну. Вони збираються затягувати час та вносити інші пункти.

Росія намагатиметься нав'язати додаткові вимоги, наприклад, щодо російської мови. Але для України це мова нацменшини, як будь-яка інша – захищена "Європейською хартією регіональних або міноритарних мов", без особливих привілеїв.

Якби Росія не була агресором, питання російської мови взагалі не стояло б – вона мала б стандартні права, як мови інших меншин.

Чи може Росія вимагати домінування своєї мови в Україні?

Коли Росія масово знищує носіїв інших культур і мов, питання статусу російської мови в Україні стає однозначним.

Чому російська мова має отримати особливий статус у суверенній Україні? Де аналоги в сучасних міждержавних відносинах? Чому українська церква має бути підпорядкована РПЦ? Росія цього не дає, але наполягає на переговорах. Проблема в тому, що не Україна, а інші – зокрема американці – мають ставити Росії ці питання,

– сказав Подоляк.

Наявність російськомовного населення не дає Росії жодних прав на домінування чи втручання – багатонаціональність є нормальною практикою для багатьох країн.

"Якщо когось не влаштовує конструкція соціальних відносин в тій чи іншій країні, а поряд є інша країна, де ти можеш бути на інших умовах, будь ласка, в тебе завжди є вибір", – сказав Подоляк.

