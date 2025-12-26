Представитель МИД страны-агрессора заявил, что мирный план, который обнародовал президент Украины Владимир Зеленский, якобы существенно отличается от вариантов, которые в последнее время обсуждались между Москвой и Вашингтоном.

Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает 24 Канал со ссылкой на интервью чиновника одной из российских пропагандисток.

Как в России высказались о представленном Зеленским мирном плане?

Этот план радикально, если это вообще можно назвать планом, отличается от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной,

– сказал Рябков.

По его словам, любые переговоры по завершению войны в Украине, мол, должны оставаться в пределах параметров, согласованных во время августовского саммита на Аляске.

Сергей Рябков назвал соблюдение этих рамок "абсолютным императивом" для российской стороны.

Так, отступление от принципов Анкориджа, согласно словам дипломата, сделает невозможным любое устойчивое соглашение, а то и саму возможность договоренности.

Он также утверждает, что американская сторона якобы полностью разделяет эту позицию и готова наполнять эти базовые рамки конкретными деталями. Рябков добавил, что Россия продолжает настаивать на учете статуса русского языка в Украине и не собирается отступать от этого требования.

В то же время представитель МИД России выразил мнение, что урегулирование "украинского конфликта" реально приблизилось.

Особенно он выделил 25 декабря 2025 года как ключевой момент.

Я думаю, что 25 декабря 2025-го года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы приблизились, действительно приблизились к решению. Но от нас, от нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность,

– заметил он.

Напоследок Рябков традиционно обвинил Украину и европейских лидеров в якобы намеренных попытках сорвать возможную договоренность на завершающем этапе.

Как Украина и Запад комментируют мирный план?