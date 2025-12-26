"Планують зірвати угоду": у російському МЗС висловилися про представлений Зеленським план миру
- Заступник очільника МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що мирний план Зеленського радикально відрізняється від обговорюваних з США варіантів.
- Росія продовжує наполягати на врахуванні статусу російської мови в Україні та звинуватила Україну та європейських лідерів у спробах зірвати угоду.
Представник МЗС країни-агресорки заявив, що мирний план, який оприлюднив президент України Володимир Зеленський, буцімто суттєво відрізняється від варіантів, які останнім часом обговорювалися між Москвою та Вашингтоном.
Таку заяву зробив заступник очільника МЗС Росії Сергій Рябков, передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю посадовця одній із російських пропагандисток.
Як у Росії висловилися про представлений Зеленським мирний план?
Цей план радикально, якщо це взагалі можна назвати планом, відрізняється від тих 27 пунктів, які останніми тижнями, починаючи з перших чисел грудня, ми відпрацьовували в контактах з американською стороною,
– сказав Рябков.
За його словами, будь-які переговори щодо завершення війни в Україні, мовляв, мають залишатися в межах параметрів, узгоджених під час серпневого саміту на Алясці.
Сергій Рябков назвав дотримання цих рамок "абсолютним імперативом" для російської сторони.
Так, відступ від принципів Анкориджа, згідно з словами дипломата, унеможливить будь-яку стійку угоду, а то й саму можливість домовленості.
Він також стверджує, що американська сторона нібито повністю поділяє цю позицію та готова наповнювати ці базові рамки конкретними деталями. Рябков додав, що Росія продовжує наполягати на врахуванні статусу російської мови в Україні та не збирається відступати від цієї вимоги.
Водночас представник МЗС Росії висловив думку, що врегулювання "українського конфлікту" реально наблизилося.
Особливо він виділив 25 грудня 2025 року як ключовий момент.
Я думаю, що 25 грудня 2025-го року залишиться у нас у всіх у пам’яті як рубіж, коли ми наблизилися, справді наблизилися до рішення. Але від нас, від нашої роботи, від політичної волі тієї сторони залежить, чи зможемо ми зробити останній ривок і вийти на домовленість,
– зауважив він.
Наостанок Рябков традиційно звинуватив Україну та європейських лідерів у нібито навмисних спробах зірвати можливу домовленість на завершальному етапі.
Як Україна за Захід коментують мирний план?
Володимир Зеленський заявив, що готовий поставити на всеукраїнський референдум мирний план, узгоджений із президентом США Дональдом Трампом, за однієї ключової умови.
Водночас український лідер планує найближчим часом обговорити з Трампом деталі 15-річного пакту про гарантії безпеки для України з можливістю його подальшого продовження.
Як зазначається, американська сторона вже готова внести відповідний документ на ратифікацію в Сенат США. Більшість положень двосторонньої угоди між Києвом та Вашингтоном уже узгоджено.
Представники Сполучених Штатів пропонують територіальний компроміс, який передбачає певні поступки з боку України, зокрема створення демілітаризованої зони.
Однак військовий аналітик Майкл Кларк застерігає, що запровадження такої зони посеред активної лінії бойових дій несе серйозні ризики. Російські сили, за його словами, можуть використати ситуацію для проникнення в населені пункти, створення хаосу та дестабілізації ситуації на місцях.