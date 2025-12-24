Мирный план могут вынести на референдум: Зеленский озвучил условие
- Президент Зеленский заявил, что мирный план США могут вынести на референдум, если вопрос территорий не удастся согласовать на переговорах.
- Для проведения референдума нужно 60 дней и реальное прекращение огня, чтобы сделать его легитимным.
Президент Зеленский заявил, что если вопрос территорий не удастся согласовать на переговорах, мирный план США могут вынести на референдум. В частности, будет обсуждаться вопрос Донбасса.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу президента с журналистами.
При каком условии могут провести референдум?
Президент отметил, что вопрос территорий – это самый сложный пункт мирного плана.
В драфте документа отмечается, что в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях линия фронта фиксируется по месту расположения войск на дату соглашения. То есть – "стоим, где стоим".
Кроме того, с Днепропетровщины, Николаевщины, Сумщины и Харьковщины все российские войска должны выйти для вступления в силу соглашения.
Впрочем, Россия требует, чтобы Украина вышла из Донецкой области. Зато в США есть компромиссный вариант – так называемая свободная экономическая зона.
Мы считаем, что свободная экономическая зона – это потенциальная возможность суверенного государства выбирать такой путь. Мы боролись за одно слово – "потенциальные". Мы считаем, что такая потенциальность как экономические зоны может быть у государства,
– заявил Зеленский.
Он добавил, что при условии, если не удастся договориться о "стоим там, где стоим", то будут рассматриваться 2 варианта:
продолжение войны,
решение вопроса по всем потенциальным экономическим зонам.
Если же речь пойдет таки о потенциальной свободной экономической зоне Донбасса, то этот вопрос будет решаться на референдуме.
"То есть если об этом говорится, то речь идет о каком-то особом формате, а значит особое решение, а значит это референдум – только референдум может определить, согласны ли люди на то, чтобы был такой путь, если предложение для Украины именно такое – или это, или война", – подчеркнул президент.
В то же время он рассказал, что США хотят проведения такого референдума, но украинский президент объяснил ел, что в таком случае на обсуждение придется выносить весь документ в целом, а не отдельные его пункты.
Мы можем пойти на референдум полным соглашением, которое закрепит окончание войны. На референдум надо минимум 60 дней. И нам нужно реальное прекращение огня на 60 дней. Иначе мы не проведем. То есть референдум не будет легитимный,
– сказал Зеленский.
А также президент подчеркнул, если будет создана свободная экономическая зона, то это должно быть одобрено Радой. Поэтому, кроме референдума, должен быть отдельный закон.
Другие заявления Зеленского
Президент Зеленский впервые раскрыл содержание мирного плана. Он состоит из 20 пунктов. Кроме базового документа, есть также отдельные приложения по направлениям.
Украина и США до сих пор не достигли согласия относительно статуса Запорожской АЭС в рамках соглашения. Впрочем, с большинством других позиций стороны существенно сблизились, а основные пункты плана уже согласованы.
Президент Зеленский также заявил, что после подписания мирного соглашения мобилизацию могут отменить или трансформировать. А вот военное положение продлится еще несколько месяцев после соглашения.