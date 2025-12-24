Увесь мирний план можуть винести на референдум: Зеленський озвучив умову

Президент Зеленський заявив, що якщо питання територій не вдасться узгодити на переговорах, то мирний план США можуть винести на референдум. Зокрема, обговорюватиметься питання Донбасу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на зустріч президента із журналістами.

За якої умови можуть провести референдум?

Президент зауважив, що питання територій – це найскладніший пункт мирного плану.

У драфті документа зазначається, що на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та Херсонщині лінія фронту фіксується за місцем розташування військ на дату угоди. Тобто – "стоїмо, де стоїмо".

Окрім того, з Дніпропетровщини, Миколаївщини, Сумщини та Харківщини усі російські війська мають вийти для набрання чинності угоди.

Втім, Росія вимагає, аби Україна вийшла з Донецької області. Натомість у США є компромісний варіант – так звана вільна економічна зона.

Ми вважаємо, що вільна економічна зона – це потенційна можливість суверенної держави обирати такий шлях. Ми боролись за одне слово – "потенційні". Ми вважаємо, що така потенційність як економічні зони може бути у держави,

– заявив Зеленський.

Він додав, що за умови, якщо не вдасться домовитися про "стоїмо там, де стоїмо", то розглядатимуться 2 варіанти:

продовження війни,

вирішення питання щодо усіх потенційних економічних зон.

Якщо ж йтиметься таки про потенційну вільну економічну зону Донбасу, то це питання буде вирішуватися на референдумі.

"Тобто якщо про це йдеться, то йдеться про якийсь особливий формат, а отже особливе рішення, а отже це референдум – тільки референдум може визначити, чи згодні люди на те, щоб був такий шлях, якщо пропозиція для України саме така – або це, або війна", – наголосив президент.

Водночас він розповів, що США хочуть проведення такого референдуму, але український президент пояснив їв, що у такому випадку на обговорення доведеться виносити увесь документ загалом, а не окремі його пункти.

Ми можемо піти на референдум повною угодою, яка закріпить закінчення війни. На референдум треба мінімум 60 днів. І нам потрібне реальне припинення вогню на 60 днів. Інакше ми не проведемо. Тобто референдум не буде легітимний,

– сказав Зеленський.

А також президент наголосив, якщо буде створено вільну економічну зону, то це має бути схвалено Радою. Тому, окрім референдуму, має бути окремий закон.

