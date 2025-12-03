В Москве 2 декабря состоялись переговоры между Владимиром Путиным и представителями США. После них в Кремле опровергли заявления аналитиков, что российский диктатор якобы отверг мирный план.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское росСМИ "РИА Новости".

Что сказали в Кремле о мирном плане?

В Москве 2 декабря состоялись переговоры президента России Владимира Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа. Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию, что российский диктатор якобы отверг мирный план, предложенный США.

По словам Пескова, лучше, если переговоры России и США будут проходить "в тишине". По его убеждению, таким образом они будут более продуктивными.

В Кремле добавили, что подобный обмен мнениями произошел впервые и стороны "в поиске компромисса".

Какие результаты переговоров?