Пєсков заявив, що Путін "не відкидав мирний план" на зустрічі з Віткоффом

У Москві 2 грудня відбулись перемовини між Володимиром Путіним та представниками США. Після них у Кремлі спростували заяви аналітиків, що російський диктатор нібито відкинув мирний план.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пропагандистське росЗМІ "РИА Новости".

Що сказали в Кремлі про мирний план?

У Москві 2 грудня відбулись перемовини президента Росії Володимира Путіна та спецпредставника США Стіва Віткоффа. Речник Кремля Дмитро Пєсков спростував інформацію, що російський диктатор нібито відкинув мирний план, запропонований США.

За словами Пєскова, краще, якщо переговори Росії та США будуть проходити "у тиші". На його переконання, у такий спосіб вони будуть продуктивнішими.

У Кремлі додали, що подібний обмін думками стався вперше і сторони "у пошуку компромісу".

Які результати переговорів?