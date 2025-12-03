Пєсков заявив, що Путін "не відкидав мирний план" на зустрічі з Віткоффом
- У Москві відбулись перемовини між Володимиром Путіним та спецпредставником США Стівом Віткоффом, де обговорювався мирний план.
- Дмитро Пєсков заявив, що Путін нібито не відкидав мирний план, і переговори краще проводити "у тиші".
У Москві 2 грудня відбулись перемовини між Володимиром Путіним та представниками США. Після них у Кремлі спростували заяви аналітиків, що російський диктатор нібито відкинув мирний план.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пропагандистське росЗМІ "РИА Новости".
Що сказали в Кремлі про мирний план?
У Москві 2 грудня відбулись перемовини президента Росії Володимира Путіна та спецпредставника США Стіва Віткоффа. Речник Кремля Дмитро Пєсков спростував інформацію, що російський диктатор нібито відкинув мирний план, запропонований США.
За словами Пєскова, краще, якщо переговори Росії та США будуть проходити "у тиші". На його переконання, у такий спосіб вони будуть продуктивнішими.
У Кремлі додали, що подібний обмін думками стався вперше і сторони "у пошуку компромісу".
Які результати переговорів?
За даними ISW, Путін фактично відхилив мирний план США. Аналітики стверджують, що президент Росії нібито відмовився від компромісів, які не відповідають його військовим цілям.
Загалом зустріч тривала 5 годин. Як писало Politico, Путін затягував переговори з Віткоффом і Кушнером. Крім того, він нібито звинуватив Європу у блокуванні мирного процесу.
Водночас радник російського лідера Ушаков зазначив, що розмова в Москві була "корисною та конструктивною". Під час неї обговорювали кілька мирних планів, додав він.