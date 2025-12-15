Есть хорошие пункты, нардеп Костенко раскрыл, что именно известно о новом "мирном плане"
- Разные версии нового "мирного плана" постоянно меняются, обсуждаются условия по территориям, гарантий безопасности и курса Украины.
- Нардеп Роман Костенко оценил документ и указал на возможные ловушки со стороны России для затягивания процесса.
Вокруг нового "мирного плана" появляются разные версии, и пункты меняются чуть ли не каждый день. В публичном пространстве уже обсуждают условия, которые могут затронуть территории, гарантии безопасности и будущий курс Украины.
Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко в эфире 24 Канала оценил, что сейчас реально известно об этом документе. Он объяснил, какие формулировки могут выглядеть привлекательно, а где Россия, по его мнению, закладывает ловушки для торга и затягивания времени.
Что сейчас известно о содержании нового "мирного плана"?
Вокруг документа, который в медиа называют новым "мирным планом", до сих пор нет четкого и зафиксированного варианта. Различные версии появляются почти ежедневно, но ни одну из них официально не представили ни парламенту, ни профильному комитету. Поэтому большинство публичных оценок базируется на утечках и сообщениях в СМИ.
Мы этого плана не видели. Ни на комитете, ни депутаты вообще. Его видела только переговорная группа,
– отметил секретарь оборонного комитета Верховной Рады.
Даже те пункты, которые сейчас активно обсуждают, могут меняться. В подобных документах обычно сочетают различные блоки условий, часть из которых выгодна Украине и может стать основой будущих договоренностей.
В этом плане есть хорошие пункты, которые не надо было убирать. Например, то, что суверенитет Украины поддерживается или что гарантии безопасности должны быть обеспечены,
– подчеркнул народный депутат.
В то же время наряду с положительными формулировками обычно закладывают условия, которые затрагивают ключевые интересы Украины. Именно вокруг таких пунктов, как правило, и начинается торг, тогда как принципиальные требования Россия пытается оставить без изменений.
Россия закладывает территориальные условия для торга
В тех пунктах, которые сейчас обсуждают в публичном пространстве, ключевым для России остается вопрос территорий. Речь идет о попытке зафиксировать контроль над Крымом, частями Донецкой и Луганской, областей, а также о различных вариантах замораживания линии фронта или создания так называемых серых зон. Такие формулировки подаются как компромиссные, но на самом деле они непосредственно затрагивают суверенитет Украины.
Ключевые для России пункты – это как раз вопрос территорий, которые они хотят забрать мирным путем,
– объяснил Костенко.
Он обратил внимание, что Москва действует по знакомой схеме. Сначала вбрасывают пакет из выгодных, нейтральных и откровенно неприемлемых условий, после чего начинают торг вокруг второстепенных пунктов. При этом именно территориальные требования Россия пытается оставить неизменными и вынести их как основу любых договоренностей.
Почему Россия не заинтересована реально завершать войну?
В этой ситуации Россия использует сам факт переговоров, чтобы выиграть время. Пока продолжаются обсуждения и появляются новые версии планов, боевые действия не прекращаются. Наоборот, Москва пытается воспользоваться паузами и неопределенностью, чтобы улучшить свои позиции.
Я не вижу смысла, зачем России сейчас заканчивать эту войну. Они где-то владеют инициативой и будут пытаться тянуть время,
– отметил народный депутат.
По такой логике Кремль может имитировать готовность к перемирию, не меняя реальных намерений. Это позволяет оставаться в центре международных переговоров и параллельно пробовать выторговать больше, в частности за счет территориальных требований. Именно поэтому затягивание процесса для России становится инструментом, а не путем к настоящему миру.
Мирные переговоры, последние новости:
- Переговоры Украины и партнеров в Берлине, которые длились два дня, по данным Sky News прошли положительно. Американский чиновник сообщил, что Дональд Трамп доволен прогрессом, часть вопросов удалось согласовать, а по гарантиям безопасности для Украины есть сдвиг в сторону формата, подобного статье 5 НАТО. В то же время в США отметили, что такие гарантии не будут оставаться на повестке дня бессрочно.
- В Берлине активно обсуждают возможное мирное соглашение с участием американских посланников. Зеленский на совместной конференции с Фридрихом Мерцом заявил, что не знает, состоится ли его телефонный разговор с Трампом 15 декабря, но "все может быть". Также сообщалось, что один из разговоров в этот день между представителями США и ЕС не состоялся из-за технического сбоя, о чем заявила Кая Каллас.
- Зеленский отметил, что вопрос уступок уже не актуален, а позиции Украины и России по территориям принципиально разные. По его словам, американские партнеры услышали аргументы Киева и в дальнейшем будут пытаться искать консенсус между сторонами.