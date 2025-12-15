Є хороші пункти, – нардеп Костенко розкрив, що саме відомо про новий "мирний план"

Навколо нового "мирного плану" з'являються різні версії, і пункти змінюються ледь не щодня. У публічному просторі вже обговорюють умови, які можуть зачепити території, гарантії безпеки та майбутній курс України.

Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко в ефірі 24 Каналу оцінив, що зараз реально відомо про цей документ. Він пояснив, які формулювання можуть виглядати привабливо, а де Росія, на його думку, закладає пастки для торгу і затягування часу.

Дивіться також На мирних переговорах треба досягти 5 цілей: Мерц назвав їх

Що зараз відомо про зміст нового "мирного плану"?

Навколо документа, який у медіа називають новим "мирним планом", досі немає чіткого й зафіксованого варіанту. Різні версії з'являються майже щодня, але жодну з них офіційно не презентували ані парламенту, ані профільному комітету. Тому більшість публічних оцінок базується на витоках і повідомленнях у ЗМІ.

Ми цього плану не бачили. Ні на комітеті, ні депутати взагалі. Його бачила лише переговорна група,

– зазначив секретар оборонного комітету Верховної Ради.

Навіть ті пункти, які зараз активно обговорюють, можуть змінюватися. У подібних документах зазвичай поєднують різні блоки умов, частина з яких вигідна Україні і може стати основою майбутніх домовленостей.

У цьому плані є хороші пункти, які не треба було прибирати. Наприклад, те, що суверенітет України підтримується або що гарантії безпеки мають бути забезпечені,

– наголосив народний депутат.

Водночас поряд із позитивними формулюваннями зазвичай закладають умови, які зачіпають ключові інтереси України. Саме навколо таких пунктів, як правило, і починається торг, тоді як принципові вимоги Росія намагається залишити без змін.

Росія закладає територіальні умови для торгу

У тих пунктах, які зараз обговорюють у публічному просторі, ключовим для Росії залишається питання територій. Йдеться про спробу зафіксувати контроль над Кримом, частинами Донеччини й Луганщини, а також про різні варіанти заморожування лінії фронту або створення так званих сірих зон. Такі формулювання подаються як компромісні, але насправді вони безпосередньо зачіпають суверенітет України.

Ключові для Росії пункти – це якраз питання територій, які вони хочуть забрати мирним шляхом,

– пояснив Костенко.

Він звернув увагу, що Москва діє за знайомою схемою. Спочатку вкидають пакет із вигідних, нейтральних і відверто неприйнятних умов, після чого починають торг навколо другорядних пунктів. При цьому саме територіальні вимоги Росія намагається залишити незмінними і винести їх як основу будь-яких домовленостей.

Чому Росія не зацікавлена реально завершувати війну?

У цій ситуації Росія використовує сам факт переговорів, щоб виграти час. Поки тривають обговорення і з'являються нові версії планів, бойові дії не припиняються. Навпаки, Москва намагається скористатися паузами і невизначеністю, щоб покращити свої позиції.

Я не бачу сенсу, навіщо Росії зараз закінчувати цю війну. Вони десь володіють ініціативою і будуть намагатися тягнути час,

– зазначив народний депутат.

За такої логіки Кремль може імітувати готовність до перемир'я, не змінюючи реальних намірів. Це дозволяє залишатися в центрі міжнародних переговорів і паралельно пробувати виторгувати більше, зокрема за рахунок територіальних вимог. Саме тому затягування процесу для Росії стає інструментом, а не шляхом до справжнього миру.

Мирні переговори, останні новини: