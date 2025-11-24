"Зеленского шантажируют": что может ждать Украину в случае отказа от мирного плана
- Дональд Трамп заявил, что Украина может потерять доступ к американскому оружию, если откажется от мирного плана США.
- Политолог Петр Олещук подчеркивает, что Украине стоит объединиться с европейскими и американскими партнерами, которые не поддерживают мирный план.
Дональд Трамп заявил, что если Владимир Зеленский откажется подписывать мирный план США, тогда он будет вынужден бороться изо всех сил, потому что Белый дом перестанет продавать оружие. Это открытый шантаж со стороны американцев.
Вероятно, наша страна увидит еще большие угрозы. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Петр Олещук, отметив, что нам стоит объединиться с европейцами и американцами, которые не поддерживают мирный план.
Что может ждать Украину в случае отказа от мирного плана?
Политолог отметил, что сразу после публикации новостей о мирном плане стало понятно, что на американских складах резко "закончится или исчезнет" все оружие.
Он отметил, что мы впоследствии также, вероятно, сможем увидеть, как глава Пентагона Пит Гегсет подписывает документ о запрете предоставлять Украине разведывательные данные.
Зеленского шантажируют, это несомненно,
– подчеркнул он.
Олещук добавил, что расчет Трампа простой – быстро продавить необходимые нормы и поставить всех перед фактом. В то же время что демократические, что республиканские конгрессмены, и другие деятели в США и Европе не поддерживают такую политику Вашингтона. Именно этим должна воспользоваться Украина.
Интересно! Политолог Игорь Рейтерович поделился мнением, что Трампу будет сложно объяснить отказ в продаже оружия Украине. Это может обернуться возмущением со стороны американцев.
Что еще известно о позиции США?
Трамп заявил, что мирный план не является "окончательным предложением" Украине и его можно изменить.
В то же время Трамп дал Украине "дедлайн" – согласиться на мирный план до 27 ноября.
23 ноября министр армии США Дэн Дрисколл, спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио проведут переговоры с представителями Украины в швейцарской Женеве, чтобы согласовать позиции по американскому мирному плану.