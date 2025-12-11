Западные СМИ утверждают, что Соединенные Штаты якобы передали Европе секретный план по возвращению России в мировую экономику. Также там упомянуто об Украине и замороженных российских активах, которые мы можем получить.

Такие сообщения выглядят довольно странными и неправдоподобными. Об этом в эфире 24 Канала заявил специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов, добавив, что американцы делают попытки давить на Россию с точки зрения экономики.

Почему "секретный план" США не будет успешным?

Стоит понимать, что для Владимира Путина экономика является инструментом диктатуры, имперской политики. Именно так он воспринимает экономику. Эта сфера является для него определенным фактором безопасности.

Проблемы в экономике волнуют диктатора, потому что они могут представлять угрозу его режиму. Но все соглашения с американцами об Арктике, редкоземельных металлах и многое другое – для него безразличны,

– подчеркнул Юрий Богданов.

Путин согласится на это только тогда, когда будет понимать, что экономическая ситуация настолько плохая, что нужно идти на мирное соглашение. Ведь в противном случае его режим рухнет. Это единственный реальный вариант.

Пока глава Кремля думает, что побеждает – он будет пытаться держать экономику под контролем и не согласится ни на какие соглашения. К тому же во всех этих мирных переговорах есть один фундаментальный вопрос. Речь идет о существовании страны, которая смотрит на российские ресурсы как на собственные. Очевидно, что это Китай.

Нет никаких причин думать, что Китай, который много ресурсов вложил в то, чтобы России стала его сателлитом, – откажется от этого. Пекин не позволит, чтобы все это получили Соединенные Штаты,

– добавил Юрий Богданов.

Итак, идея, которые не предусматривают, чтобы Россия стала слабой, – обречены на провал. Владимир Путин всех их отвергает и максимально затягивать время. Все документы, где не учитывают мнения Китая, – также не будут иметь успеха.

Что говорят в России о мирных переговорах?