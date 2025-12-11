США передали Україні секретний план: експерт розкрив його найбільшу проблему

Західні ЗМІ стверджують, що Сполучені Штати нібито передали Європі секретний план щодо повернення Росії у світову економіку. Також там згадано про Україну та заморожені російські активи, які ми можемо отримати.

Такі повідомлення виглядають доволі дивними й неправдоподібними. Про це в ефірі 24 Каналу заявив спеціаліст зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов, додавши, що американці роблять спроби тиснути на Росію з погляду економіки.

Чому "секретний план" США не буде успішним?

Варто розуміти, що для Володимира Путіна економіка є інструментом диктатури, імперської політики. Саме так він сприймає економіку. Ця сфера є для нього певним безпековим фактором.

Проблеми в економіці хвилюють диктатора, бо вони можуть становити загрозу його режиму. Але всі угоди з американцями про Арктику, рідкісноземельні метали та багато іншого – для нього байдужі,

– підкреслив Юрій Богданов.

Путін погодиться на це тільки тоді, коли розумітиме, що економічна ситуація настільки погана, що потрібно йти на мирну угоду. Адже в іншому випадку його режим впаде. Це єдиний реальний варіант.

Поки очільник Кремля думає, що перемагає – він намагатиметься тримати економіку під контролем і не погодиться на жодні угоди. До того ж у всіх цих мирних переговорах є одне фундаментальне питання. Мовиться про існування країни, яка дивиться на російські ресурси як на власні. Очевидно, що це Китай.

Немає жодних причин думати, що Китай, який багато ресурсів вклав у те, щоб Росії стала його сателітом, – відмовиться від цього. Пекін не дозволить, щоб все це отримали Сполучені Штати,

– додав Юрій Богданов.

Отже, ідея, які не передбачають, щоб Росія стала слабкою, – приречені на провал. Володимир Путін усіх їх відкидає та максимально затягуватиме час. Всі документи, де не враховують думки Китаю, – також не матимуть успіху.

Що кажуть у Росії про мирні переговори?