Мирный план США по Украине стал лучше, – Зеленский

Зеленский отметил, что переговоры делегаций в США продолжались 6,5 часов. Особенно острым был вопрос территорий.

В то же время он считает, что замороженные активы невозможно обсуждать без Европы, потому что деньги России в Европе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.

Что Зеленский рассказал о переговорах в Майами?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в США переговоры продолжались целых 6,5 часов. Больше всего обсуждали территории. В то же время мирный план, по его словам, "стал лучше".

Вопрос территориальный самый сложный, вопрос денег и восстановления – без присутствия европейских партнеров акцептировать сложно. И вопрос гарантий безопасности – важны конкретика от США и Европы. Здесь надо быть очень осторожными, но план выглядит лучше,

– отметил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Фрации Эммануэль Макрон поговорили с украинской делегацией в США, с Рустемом Умеровым, а также со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. На онлайн-встрече также был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Зеленский анонсировал и другие контакты и встречи.

Зеленский провел разговор с Макроном