Мирний план США щодо України став кращим, – Зеленський

Зеленський зазначив, що переговори делегацій у США тривали 6,5 годин. Особливо гострим було питання територій.

Водночас він вважає, що заморожені активи неможливо обговорювати без Європи, бо гроші Росії у Європі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона.

Дивіться також Досягли значного прогресу, – Умєров доповів Зеленському про переговори у Маямі

Що Зеленський розповів про переговори у Маямі?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у США переговори тривали цілих 6,5 годин. Найбільше обговорювали території. Водночас мирний план, за його словами, "став кращим".

Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення – без присутності європейських партнерів акцептувати складно. І питання гарантій безпеки – важливі конкретика від США і Європи. Тут треба бути дуже обережними, але план виглядає краще,

– зазначив президент України.

Президент України Володимир Зеленський і президент Фрації Еммануель Макрон поговорили з українською делегацією в США, з Рустемом Умєровим, а також зі спецпредставником США Стівом Віткоффом. На онлайн-зустрічі також був прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Зеленський анонсував й інші контакти та зустрічі.

Зеленський провів розмову із Макроном