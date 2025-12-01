Мирний план США щодо України став кращим, – Зеленський
- Зеленський зазначив, що переговори в США тривали 6,5 годин, і основним питанням були території.
- Обговорення заморожених активів Росії неможливе без участі Європи, оскільки гроші Росії знаходяться в європейських банках.
Зеленський зазначив, що переговори делегацій у США тривали 6,5 годин. Особливо гострим було питання територій.
Водночас він вважає, що заморожені активи неможливо обговорювати без Європи, бо гроші Росії у Європі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона.
Що Зеленський розповів про переговори у Маямі?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у США переговори тривали цілих 6,5 годин. Найбільше обговорювали території. Водночас мирний план, за його словами, "став кращим".
Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення – без присутності європейських партнерів акцептувати складно. І питання гарантій безпеки – важливі конкретика від США і Європи. Тут треба бути дуже обережними, але план виглядає краще,
– зазначив президент України.
Президент України Володимир Зеленський і президент Фрації Еммануель Макрон поговорили з українською делегацією в США, з Рустемом Умєровим, а також зі спецпредставником США Стівом Віткоффом. На онлайн-зустрічі також був прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Зеленський анонсував й інші контакти та зустрічі.
Зеленський провів розмову із Макроном
Володимир Зеленський підкреслив, що розмовляв з Еммануелем Макроном кілька годин, найбільше про мирні переговори.
За його словами, мир повинен стати дійсно надійним, а війна повинна закінчитись якнайшвидше.