Зеленский назвал два самых больших "камня преткновения" в мирном плане США

США настаивают на том, чтобы Киев пошел на территориальные уступки Москве. Владимир Зеленский занимает четкую позицию по этому вопросу.

Во время общения с журналистами глава государства признался, что наиболее проблемными вопросами в мирном плане остается контроль над Донбассом и ЗАЭС, передает 24 Канал.

По каким пунктам в плане Трампа стороны не могут прийти к согласию?

Так, Россия настаивает на том, чтобы Украина вывела свои войска с Донбасса. Киев в свою очередь в очередной раз подчеркивает, что не имеет ни законного, ни морального права на подобный шаг. США тем временем пытаются найти компромисс.

Обратите внимание! В последнем проекте мирного плана американцы требуют от Украины вывести войска из части Донецкой и Луганской областей, но не ставят такого требования для России. План предусматривает создание демилитаризованной буферной зоны, которая будет международно признана как территория России, что неприемлемо для Киева.

Также россияне настаивают на сохранении своего контроля над ЗАЭС. Киев против этого. Если ЗАЭС останется за врагом, то стания не будет работать.

То есть у нас ключевых две несогласованные позиции – это территории Донетчины и то, что с этим связано, а также Запорожская АЭС. Вот две темы, которые мы продолжаем обсуждать,

– пояснил Зеленский.

По словам политика, американская сторона предлагает создать совместный формат управления станцией. Украина настаивает: если США способны взять объект под свой контроль и обеспечить демилитаризацию зоны – то есть отвод российских войск на безопасное расстояние – тогда появится возможность восстановить украинский доступ к станции. После этого нужно будет определить, как организовать дальнейшее управление.