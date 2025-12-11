Зеленський назвав два найбільші "камені спотикання" у мирному плані США

США наполягають на тому, аби Київ пішов на територіальні поступки Москві. Володимир Зеленський займає чітку позицію з цього питання.

Під час спілкування з журналістами глава держави зізнався, що найбільш проблемними питаннями у мирному плані залишається контроль над Донбасом і ЗАЕС, передає 24 Канал.

Щодо яких пунктів у плані Трампа сторони не можуть дійти згоди?

Так, Росія наполягає на тому, аби Україна вивела свої війська з Донбасу. Київ своєю чергою вкотре підкреслює, що не має ані законного, ані морального права на подібний крок. США тим часом намагаються знайти компроміс.

Зверніть увагу! В останньому проєкті мирного плану американці вимагають від України вивести війська з частини Донецької та Луганської областей, але не ставлять такої вимоги для Росії. План передбачає створення демілітаризованої буферної зони, яка буде міжнародно визнана як територія Росії, що є неприйнятним для Києва.

Також росіяни наполягають на збереженні свого контролю над ЗАЕС. Київ проти цього. Якщо ЗАЕС залишиться за ворогом, то станія не буде працювати.

Тобто у нас ключових дві непогоджені позиції – це території Донеччини і те, що з цим повʼязано, а також Запорізька АЕС. Ось дві теми, які ми продовжуємо обговорювати,

– пояснив Зеленський.

За словами політика, американська сторона пропонує створити спільний формат управління станцією. Україна наполягає: якщо США здатні взяти об'єкт під свій контроль і забезпечити демілітаризацію зони – тобто відведення російських військ на безпечну відстань – тоді з'явиться можливість відновити український доступ до станції. Після цього потрібно буде визначити, як організувати подальше управління.