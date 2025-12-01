Сейчас особые дни, и каждый день может что-то измениться, – Зеленский о диалоге США с Украиной и Россией

Владимир Зеленский прокомментировал мирные усилия США. Президент заявил, что ради мира нужно работать не просто активно, но и честно.

1 декабря глава государства встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном в Париже. На совместной пресс-конференции украинский лидер вспомнил о мирном плане США, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о переговорах в Майами?

Владимир Зеленский заявил, что находится на связи с украинской делегацией, которая встречалась с американцами во Флориде.

Президент заверил, что между США и Украиной будут еще встречи и контакты по поводу мирного плана Трампа.

Сейчас особые дни, когда многое может измениться. Причем ежедневно. Вчера были переговоры украинской делегации в США. Завтра спецпосланник Трампа будет в России. Мы очень стараемся закончить эту войну. И надо закончить ее достойно,

– подчеркнул политик.

Зеленский отметил: если сейчас все будут работать не просто активно, а честно ради мира и гарантированной безопасности, то это может привести к тому, что все сложится так, как нужно Украине, Европе и США, и будет отвечать долгосрочным интересам демократического мира.

"Это война только России. И именно она должна поставить в ней точку", – напомнил президент.

Что известно о переговорах США и Украины по мирному плану?