Зараз особливі дні, і щодня може щось змінитися, – Зеленський про діалог США з Україною і Росією

Володимир Зеленський прокоментував мирні зусилля США. Президент заявив, що заради миру потрібно працювати не просто активно, але й чесно.

1 грудня глава держави зустрівся з французьким президентом Еммануелем Макроном у Парижі. На спільній пресконференції український лідер згадав за мирний план США, передає 24 Канал.

Дивіться також Зеленський здійснить перший офіційний візит до Ірландії і зустрінеться там з Умєровим

Що сказав Зеленський про переговори у Маямі?

Володимир Зеленський заявив, що перебуває на зв'язку із українською делегацією, яка зустрічалася з американцями у Флориді.

Президент запевнив, що між США та Україною будуть ще зустрічі та контакти з приводу мирного плану Трампа.

Зараз особливі дні, коли багато може змінитися. Причому щодня. Вчора були перемовини української делегації у США. Завтра спецпосланець Трампа буде у Росії. Ми дуже стараємося закінчити цю війну. І треба закінчити її гідно,

– наголосив політик.

Зеленський зауважив: якщо зараз усі працюватимуть не просто активно, а чесно заради миру і гарантованої безпеки, то це може призвести до того, що все складеться так, як потрібно Україні, Європі та США, і відповідатиме довгостроковим інтересам демократичного світу.

"Це війна тільки Росії. І саме вона має поставити у ній крапку", – нагадав президент.

Що відомо про переговори США та України щодо мирного плану?