Не случайно, – республиканец сказал, с чем связан визит чиновников США в Киев

Приезд американских чиновников в Киев – особенное событие. Украине важно было поднять на переговорах один вопрос.

Об этом 24 Каналу рассказал член Республиканской партии Борис Пинкус, отметив, что важно продвинуть вопрос поставки оружия для Украины. Видно, что в последнее время есть определенный прогресс в этом вопросе.

Какие могут быть результаты от переговоров?

Как отметил Пинкус, Украине сверхважно и в дальнейшем работать с Соединенными Штатами, чтобы они таки усиливали ПВО. Нашему государству нужно больше ЗРК Patriot, которые способны защитить от российских баллистических ракет.

Приезд представителей Пентагона многое означает. Это дает надежду, что Трамп еще нацелен на оказание помощи Украине. Приезд специалистов Пентагона – неслучаен. Одно дело – приглашать украинскую делегацию в Вашингтон. А другое дело – самим приехать на места и ознакомиться с ситуацией,

– отметил Пинкус.

Обратите внимание! Летом Дональд Трамп намекал, что Украина может получить 17 зенитных ракетных комплексов Patriot.

