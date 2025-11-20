Не випадково, – республіканець сказав, з чим пов'язаний візит посадовців США до Києва
- Американська делегація 20 листопада прибула до Києва. Президент Володимир Зеленський зустрівся із міністром армії США Ден Дрісколлом у Києві.
- Член Республіканської партії Борис Пінкус сказав про свої очікування від цього візиту.
Приїзд американських посадовців до Києва – особлива подія. Україні важливо було підняти на переговорах одне питання.
Про це 24 Каналу розповів член Республіканської партії Борис Пінкус, зауваживши, що важливо просунути питання постачання зброї для України. Видно, що упродовж останнього часу є певний прогрес у цьому питанні.
Які можуть бути результати від переговорів?
Як наголосив Пінкус, Україні надважливо і надалі працювати зі Сполученими Штатами, аби вони таки посилювали ППО. Нашій державі потрібно більше ЗРК Patriot, які здатні захистити від російських балістичних ракет.
Приїзд представників Пентагону багато чого означає. Це дає надію, що Трамп ще націлений на надання допомоги України. Приїзд спеціалістів Пентагону – невипадковий. Одна справа – запрошувати українську делегацію у Вашингтон. А інша справа – самим приїхати на місця та ознайомитися із ситуацією,
– зазначив Пінкус.
Зверніть увагу! Влітку Дональд Трамп натякав, що Україна може отримати 17 зенітних ракетних комплексів Patriot.
Мирний план щодо завершення війни: коротко
- Днями ЗМІ повідомляли про план потенційної мирної угоди, який складається з 28 пунктів. Його розробляли американські посадовці та спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв. Україна, судячи з усього, не була долучена до процесу.
- У ЗМІ вже повідомили про деталі цього плану. Росія хоче отримати контроль над Донбасом; Сполучені Штати та інші країни визнають Крим російським тощо. Також була інформація про те, що в плані йдеться про обмеження кількості військ ЗСУ.
- 20 листопада Володимир Зеленський зустрівся із міністром армії США Ден Дрісколлом у Києві. Україна готова співпрацювати з адміністрацією Трампа над новим планом врегулювання війни. При цьому Зеленський окреслив принципові для українського народу питання. Вони домовилися "працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни".