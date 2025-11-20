Не випадково, – республіканець сказав, з чим пов'язаний візит посадовців США до Києва

Приїзд американських посадовців до Києва – особлива подія. Україні важливо було підняти на переговорах одне питання.

Про це 24 Каналу розповів член Республіканської партії Борис Пінкус, зауваживши, що важливо просунути питання постачання зброї для України. Видно, що упродовж останнього часу є певний прогрес у цьому питанні.

Які можуть бути результати від переговорів?

Як наголосив Пінкус, Україні надважливо і надалі працювати зі Сполученими Штатами, аби вони таки посилювали ППО. Нашій державі потрібно більше ЗРК Patriot, які здатні захистити від російських балістичних ракет.

Приїзд представників Пентагону багато чого означає. Це дає надію, що Трамп ще націлений на надання допомоги України. Приїзд спеціалістів Пентагону – невипадковий. Одна справа – запрошувати українську делегацію у Вашингтон. А інша справа – самим приїхати на місця та ознайомитися із ситуацією,

– зазначив Пінкус.

Зверніть увагу! Влітку Дональд Трамп натякав, що Україна може отримати 17 зенітних ракетних комплексів Patriot.

