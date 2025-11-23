Россия может повторить нападение через 5 лет: в СНБО раскрыли цель оккупантов

На фоне разговоров о мирном плане Трампа руководитель ЦПД отметил важность предотвращения повторного нападения России. Ведь цель врага – оккупация украинских территорий и уничтожение украинского государства.

Что в СНБО говорят о цели Кремля?

Андрей Коваленко заверил, что очень хочет, чтобы война завершилась. Впрочем, одновременно важно защитить интересы Украины и исключить повторную агрессию.

Планы России неизменны: уничтожение украинского государства, максимальная оккупация украинских территорий и максимальное выселение с этих территорий украинцев,

– подчеркнул глава ЦПД.

По его словам, россияне могут закладывать "капканы", которые позволят повторить агрессию через 3 – 5 лет, если во время мирных усилий Трампа получится достичь перемирия.

Что известно о мирном плане Трампа?