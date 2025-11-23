Россия может повторить нападение через 5 лет: в СНБО раскрыли цель оккупантов
- Россия планирует повторную агрессию через 3 – 5 лет, если достигнет перемирия.
- Цель России заключается в максимальной оккупации украинских территорий и уничтожении украинского государства.
На фоне разговоров о мирном плане Трампа руководитель ЦПД отметил важность предотвращения повторного нападения России. Ведь цель врага – оккупация украинских территорий и уничтожение украинского государства.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
Что в СНБО говорят о цели Кремля?
Андрей Коваленко заверил, что очень хочет, чтобы война завершилась. Впрочем, одновременно важно защитить интересы Украины и исключить повторную агрессию.
Планы России неизменны: уничтожение украинского государства, максимальная оккупация украинских территорий и максимальное выселение с этих территорий украинцев,
– подчеркнул глава ЦПД.
По его словам, россияне могут закладывать "капканы", которые позволят повторить агрессию через 3 – 5 лет, если во время мирных усилий Трампа получится достичь перемирия.
Что известно о мирном плане Трампа?
Напомним, что мирный план Дональда Трампа содержит 28 пунктов, которые включают ограничение численности Вооруженных Сил Украины и запрет на вступление в НАТО.
В частности, предложение подтвердит суверенитет Украины, но ограничит численность Вооруженных Сил до 600 000 человек и запретит стране вступить в НАТО навсегда.
В свою очередь, Андрей Коваленко объяснил, что каждый пункт плана обсуждается и будут появляться новые. Американцы поделились своим видением финального соглашения. Теперь украинская делегация вместе с европейскими союзниками переписывает эти пункты плана в максимально выгодный для себя способ с учетом собственных интересов.