Росія може повторити напад через 5 років: у РНБО розкрили мету окупантів

На тлі розмов про мирний план Трампа керівник ЦПД наголосив на важливості запобігання повторному нападу Росії. Адже мета ворога – окупація українських територій та знищення української держави.

Про це пише 24 Канал із посиланням на відео керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Що в РНБО кажуть про мету Кремля?

Андрій Коваленко запевнив, що дуже хоче, аби війна завершилася. Втім, водночас важливо захистити інтереси України та унеможливити повторну агресію.

Плани Росії незмінні: знищення української держави, максимальна окупація українських територій та максимальне виселення з цих територій українців,

– наголосив очільник ЦПД.

За його словами, росіяни можуть закладати "капкани", які дозволять повторити агресію через 3 – 5 років, якщо під час мирних зусиль Трампа вийде досягнути перемир'я.

Що відомо про мирний план Трампа?