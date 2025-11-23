Укр Рус
23 листопада, 13:54
Росія може повторити напад через 5 років: у РНБО розкрили мету окупантів

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Росія планує повторну агресію через 3 – 5 років, якщо досягне перемир'я.
  • Мета Росії полягає в максимальній окупації українських територій та знищенні української держави.

На тлі розмов про мирний план Трампа керівник ЦПД наголосив на важливості запобігання повторному нападу Росії. Адже мета ворога – окупація українських територій та знищення української держави.

Про це пише 24 Канал із посиланням на відео керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Що в РНБО кажуть про мету Кремля?

Андрій Коваленко запевнив, що дуже хоче, аби війна завершилася. Втім, водночас важливо захистити інтереси України та унеможливити повторну агресію.

Плани Росії незмінні: знищення української держави, максимальна окупація українських територій та максимальне виселення з цих територій українців,
– наголосив очільник ЦПД.

За його словами, росіяни можуть закладати "капкани", які дозволять повторити агресію через 3 – 5 років, якщо під час мирних зусиль Трампа вийде досягнути перемир'я.

Що відомо про мирний план Трампа?

  • Нагадаємо, що мирний план Дональда Трампа містить 28 пунктів, які включають обмеження чисельності Збройних Сил України та заборону на вступ до НАТО.

  • Зокрема, пропозиція підтвердить суверенітет України, але обмежить чисельність Збройних Сил до 600 000 осіб та заборонить країні вступити до НАТО назавжди.

  • Своєю чергою, Андрій Коваленко пояснив, що кожен пункт плану обговорюється та будуть з'являтися нові. Американці поділилися своїм баченням фінальної угоди. Тепер українська делегація разом з європейськими союзниками переписує ці пункти плану у максимально вигідний для себе спосіб з урахуванням власних інтересів.