Про це пише 24 Канал із посиланням на відео керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
Що в РНБО кажуть про мету Кремля?
Андрій Коваленко запевнив, що дуже хоче, аби війна завершилася. Втім, водночас важливо захистити інтереси України та унеможливити повторну агресію.
Плани Росії незмінні: знищення української держави, максимальна окупація українських територій та максимальне виселення з цих територій українців,
– наголосив очільник ЦПД.
За його словами, росіяни можуть закладати "капкани", які дозволять повторити агресію через 3 – 5 років, якщо під час мирних зусиль Трампа вийде досягнути перемир'я.
Що відомо про мирний план Трампа?
Нагадаємо, що мирний план Дональда Трампа містить 28 пунктів, які включають обмеження чисельності Збройних Сил України та заборону на вступ до НАТО.
Зокрема, пропозиція підтвердить суверенітет України, але обмежить чисельність Збройних Сил до 600 000 осіб та заборонить країні вступити до НАТО назавжди.
Своєю чергою, Андрій Коваленко пояснив, що кожен пункт плану обговорюється та будуть з'являтися нові. Американці поділилися своїм баченням фінальної угоди. Тепер українська делегація разом з європейськими союзниками переписує ці пункти плану у максимально вигідний для себе спосіб з урахуванням власних інтересів.