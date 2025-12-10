Укр Рус
24 Канал Новости Украины Мирный план в ближайшее время финализируем и передадим США, – Зеленский
10 декабря, 17:22
3

Мирный план в ближайшее время финализируем и передадим США, – Зеленский

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Президент Украины Зеленский заявил, что работа над 20 пунктами мирного плана завершается, и документ будет передан США в ближайшее время.
  • На 10 декабря запланирован разговор с американской стороной по документу, который будет детализировать процесс восстановления и экономического развития Украины после войны.

Президент Украины заявил, что работа над 20 пунктами мирного плана завершается. В ближайшее время документ передадут Соединенным Штатам.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.

Смотрите также Может ли Украина вступить в ЕС с оккупированными территориями: уроки разделенного пополам Кипра

Что говорит Зеленский о мирном плане?

По словам украинского лидера, 10 декабря в графике разговор с американской стороной по документу, который будет детализировать процесс восстановления и экономического развития Украины после войны.

Параллельно финализируем работу по 20 пунктам фундаментального документа, что может определить параметры окончания войны, и рассчитываем в ближайшее время передать документ Соединенным Штатам после нашей совместной работы с командой Президента Трампа и партнерами в Европе,
– отметил Президент.

На 11 декабря запланирована встреча в формате Коалиции желающих. "И очень продуктивно работаем для обеспечения будущей безопасности и недопущения повторения российской агрессии", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что неделя может дать новости для всех нас и для окончания кровопролития. "Мы исходим из того, что мир не имеет альтернативы, и ключевые вопросы – как заставить Россию остановить убийства и что конкретно сдержит Россию от третьего вторжения", – резюмировал Зеленский.

Что известно о документах по мирному соглашению?

  • К слову, Владимир Зеленский подтвердил существование трех документов, касающихся мирного соглашения. По его словам, первый документ рамочный, который сейчас содержит 20 пунктов и постоянно меняется.

  • Второй документ касается гарантий безопасности для Украины. Сейчас он обсуждается между администрацией президента США Дональда Трампа, украинской и европейской сторонами. Третий документ, как сообщил Зеленский, посвящен восстановлению Украины после завершения войны.

  • Сейчас продолжаются переговоры по всем трем документам. Кроме того, по словам финского лидера Стубба, мир для Украины "ближе, чем когда-либо" с февраля 2022 года.