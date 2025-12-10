Мирний план найближчим часом фіналізуємо та передамо США, – Зеленський

Президент України заявив, що робота над 20 пунктами мирного плану завершується. Найближчим часом документ передадуть Сполученим Штатам.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Що каже Зеленський про мирний план?

За словами українського лідера, 10 грудня у графіку розмова з американською стороною щодо документа, який деталізуватиме процес відбудови та економічного розвитку України після війни.

Паралельно фіналізуємо роботу щодо 20 пунктів фундаментального документа, що може визначити параметри закінчення війни, і розраховуємо найближчим часом передати документ Сполученим Штатам після нашої спільної роботи з командою Президента Трампа та партнерами у Європі,

– зазначив Президент.

На 11 грудня запланована зустріч у форматі Коаліції охочих. "І дуже продуктивно працюємо для гарантування майбутньої безпеки й недопущення повторення російської агресії", – підкреслив Зеленський.

Він додав, що тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. "Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання – як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення", – резюмував Зеленський.

Що відомо про документи щодо мирної угоди?