В Раде опровергли заявление Трампа о том, что Зеленский не читал "мирный план"
- В Верховной Раде опровергли заявление Трампа о том, что Зеленский не читал "мирный план", подчеркнув, что президент очень осторожен с документами.
- Особенно такие важные, как предложенная американской стороной мирная инициатива.
Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского, отметив, что украинский президент якобы "не ознакомился с предложением мирного плана". В Верховной Раде отметили, что глава государства всегда внимательно читает все документы, особенно те, которые предлагает американская сторона.
Подобные заявления Трампа вызвали удивление. Об этом председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко сообщил Sky News, передает 24 Канал.
Что сказали в Верховной Раде на такое заявление?
Мережко отметил, что был "мягко говоря, удивлен" словами Трампа, ведь хорошо знает, что президент Украины "очень осторожен" в работе с документами.
По его словам, Владимир Зеленский внимательно изучает все материалы, особенно такие важные, как предложенная американской стороной мирная инициатива.
Я абсолютно уверен, что он ознакомился с этим планом и прочитал его,
– подчеркнул Мережко.
Мирный план: последние новости
Кремль требует радикальных изменений в мирном плане США в отношении Украины. Иначе, по словам советника Путина Ушакова, Россия не примет американское мирное предложение.
Умеров и Гнатов поедут в Европу, чтобы лично отчитываться президенту о переговорах с американцами. Зеленский планирует встречи в Лондоне и Брюсселе.
Европейские лидеры обеспокоены попытками США заключить мирное соглашение без серьезных гарантий безопасности для Украины. Европа стремится избежать ситуации, где ослабленный Зеленский будет вынужден согласиться на сдачу Донбасса.