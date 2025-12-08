У Раді спростували заяву Трампа про те, що Зеленський не читав "мирний план"

Дональд Трамп розкритикував Володимира Зеленського, зазначивши, що український президент нібито "не ознайомився з пропозицією мирного плану". У Верховній Раді наголосили, що глава держави завжди уважно читає всі документи, особливо ті, які пропонує американська сторона.

Подібні заяви Трампа викликали здивування. Про це голова комітету Верховної Ради із закордонних справ Олександр Мережко повідомив Sky News, передає 24 Канал.

Читайте також "Його команда у захваті, а він – ні": Трамп заявив, що розчарований Зеленським

Що сказали у Верховній Раді на таку заяву?

Мережко наголосив, що був "м'яко кажучи, здивований" словами Трампа, адже добре знає, що президент України "дуже обережний" у роботі з документами.

За його словами, Володимир Зеленський уважно вивчає всі матеріали, особливо такі важливі, як запропонована американською стороною мирна ініціатива.

Я абсолютно впевнений, що він ознайомився з цим планом і прочитав його,

– підкреслив Мережко.

Мирний план: останні новини