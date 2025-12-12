Зеленский рассказал, ограничат ли количество ВСУ в мирном соглашении, и назвал цифру
- Владимир Зеленский заявил, что в мирном плане указано количество украинской армии – 800 тысяч.
- Эта численность согласована с нашими военными.
Относительно количества ВСУ звучали разные цифры. На сегодня в мирном плане указана численность украинской армии – 800 тысяч военных.
Это количество согласовано с нашими военными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения со СМИ, передает 24 Канал.
"Были разные цифры в документах. Кстати, помните, в 2022 году хотели ограничения в 40 или 50 тысяч? На сегодня в документе есть реальная численность сегодняшней армии, это согласовано с военными, – 800 тысяч. Я считаю, что на сегодня мы достаточно доработали этот пункт", – отметил он.
Обратите внимание! Издание Financial Times сообщало, что первая версия плана предусматривала, что наше государство ограничит личный состав украинской армии до 600 тысяч. Однако по состоянию на сейчас Украина согласилась сократить ВСУ до 800 тысяч военных.
Что стоит знать о мирном плане?
Владимир Зеленский заявил, что мирный план – это сразу несколько документов, а большинство из них еще дорабатывают. Они зависят от того, в каком виде будет утвержден базовый 20-пунктный план. Стоит напомнить, что первый проект мирного плана сократили с 28 пунктов до 20.
Украинский лидер назвал два самых больших "камня преткновения" в мирном плане США. В частности, Россия настаивает на том, чтобы Украина вывела свои войска с Донбасса, а также сохранении своего контроля над ЗАЭС. Киев категорически против этого.
Зеленский отметил, что план Трампа предлагает России выйти из 3 областей Украины. Говорится о том, что россияне должны отойти из оккупированных частей Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Относительно Херсонской и Запорожской областей отхода войск не предвидится. Боевые действия должны прекратиться на линии соприкосновения.