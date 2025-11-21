Зеленский обсудил с Макроном, Стармером и Мерцом "мирный план" Трампа: детали переговоров

Днем в пятницу, 21 ноября, стало известно, что Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Макроном, премьер-министром Великобритании Стармером и канцлером Германии Мерцом.



С кем Зеленский проводит переговоры?

По словам источников издания, лидеры стран обсудили проект "мирного плана" по прекращению войны в Украине, который разработали США.

По итогам разговора спикер правительства Германии Штефан Корнелиус сделал заявление.

Канцлер Мерц, президент Франции Макрон и премьер-министр Великобритании Стармер сегодня провели телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Они подтвердили свою неизменную и полную поддержку Украины на пути к крепкому и справедливому миру,

– сказал он.

По его словам, главы четырех государств приветствовали усилия США, направленные на прекращение войны в Украине, в частности, приверженность суверенитету Украины и готовность предоставить ей надежные гарантии безопасности.

Впоследствии детали переговоров раскрыл и Владимир Зеленский. Президент поблагодарил политиков за принципиальную поддержку Украины и украинцев. В ходе разговора они говорили о плане мира для Украины и всей Европы.

Ценим усилия США, Президента Трампа и его команды по завершению этой войны. Работаем над документом, который подготовила американская сторона,

– заявил глава государства.

По словам президента, это должен быть план, обеспечивающий реальный достойный мир. Политики скоординировали следующие шаги и договорились, что команды на соответствующих уровнях будут работать вместе.

Тем временем источники "РБК-Украина" сообщают, что вскоре Владимир Зеленский также может поговорить с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Мы обсудим ситуацию как с европейскими лидерами, так и с лидерами здесь, на полях саммита G20. Я также обращусь к президенту Зеленскому, чтобы обсудить этот вопрос,

– заявляла чиновница ранее.

В то же время журналисты The Guardian, ссылаясь на Европейскую комиссию, подтвердили, что ЕС не было "официально сообщено" об американо-российском плане в отношении Украины до его обнародования в СМИ.

