Зеленський обговорив з Макроном, Стармером та Мерцом "мирний план" Трампа: деталі перемовин

Вдень в п'ятницю, 21 листопада, стало відомо, що Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Стармером та канцлером Німеччини Мерцом.

З ким Зеленський провів перемовини?

За словами джерел видання, лідери країн обговорили проєкт "мирного плану" щодо припинення війни в Україні, який розробили США.

За підсумками розмови речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус зробив заяву.

Канцлер Мерц, президент Франції Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Стармер сьогодні провели телефонну розмову з президентом України Зеленським. Вони підтвердили свою незмінну та повну підтримку України на шляху до міцного та справедливого миру,

– сказав він.

За його словами, очільники чотирьох держав привітали зусилля США, спрямовані на припинення війни в Україні, зокрема, відданість суверенітету України та готовність надати їй надійні гарантії безпеки.

Згодом деталі перемовин розкрив і Володимир Зеленський. Президент подякував політикам за принципову підтримку України та українців. У ході розмови вони бговорили план щодо миру для України та всієї Європи.

Цінуємо зусилля США, Президента Трампа та його команди задля завершення цієї війни. Працюємо над документом, який підготувала американська сторона,

– заявив глава держави.

За словами президента, це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир. Наразі політики координували наступні кроки й домовилися, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом.

Тим часом джерела "РБК-Україна" повідомляють, що незабаром Володимир Зеленський також може поговорити з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Ми обговоримо ситуацію як з європейськими лідерами, так і з лідерами тут, на полях саміту G20. Я також звернуся до президента Зеленського, щоб обговорити це питання,

– заявляла посадовиця раніше.

Водночас журналісти The Guardian, посилаючись на Європейську комісію, підтвердили, що ЄС не було "офіційно повідомлено" про американо-російський план щодо України до його оприлюднення в ЗМІ.

