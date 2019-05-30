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      Миссия МВФ уезжает из Украины

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      Миссия МВФ вернется в Украину после парламентских выборов
      Миссия МВФ вернется в Украину после парламентских выборов / Mind.ua

      Миссия МВФ завершила 29 мая свой визит в Украину во главе с руководителем миссии Рон ван Роденом. Однако миссия МВФ готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов в Украине, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики.

      Команда специалистов МВФ провела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая президента Владимиром Зеленским, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ, заявил ван Роден.

      Читайте также: Зеленский встретился с представителями МВФ: о чем говорили и о чем договорились стороны

      Эксперты МВФ также пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики Украины, добавил руководитель миссии.

      Что известно о работе миссии МВФ в Украине?

      28 мая во время встречи представители миссии МВФ и Зеленский обсуждали процесс проведения реформ в Украине, в частности антикоррупционной. Также президент представил свою повестку дня развития экономики государства и дальнейшего сотрудничества с фондом.

      Зеленський місія МВФ Україна
      Встреча Зеленского с миссией МВФ в Киеве

      Миссия МВФ прибыла в Украину 21 мая. Они планировали встретиться с украинскими чиновниками, чтобы обсудить выполнение требований фонда. А по итогам работы должно быть принято решение о готовности Украины к получению нового транша от МВФ в размере 1,3 миллиарда долларов.

      23 мая в МВФ заявили, что Фонд вернется к обсуждению дальнейшего тесного сотрудничества с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового Кабинета министров.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский МВФ
      Источник: 24 канал
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