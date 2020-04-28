11:37
28 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК ЗАДЕРЖАНИЕ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК ЗАДЕРЖАНИЕ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Мэр Львова самоизолировался дома

      - Читати новину українською
      Андрій Садовий вдома
      Андрій Садовий вдома / Роман Балух

      Городской председатель Львова Андрей Садовый несколько дней будет работать из дома. Он самоизолировался после того, как у него была повышенная температура.

      Самоизолироваться Андрей Садовый решил по рекомендации врачей, сообщает Львовский городской совет. Причина в том, что в субботу у него была повышенная температура. Поэтому он сделал экспресс-тест и ПЦР-анализ на COVID-19. Результаты – отрицательные.

      Читайте также Если придержимся всех карантинных мероприятий, то пик коронавируса маловероятен, – Степанов

      "Чувствую себя очень хорошо, температура 36,6 градуса. А в субботу и воскресенье была немного повышенная температура. Поэтому я сделал и экспресс-тест, и ПЦР-тест. Слава Богу, результаты отрицательные. Но врачи посоветовали хотя бы несколько дней поработать из дома. В общем все хорошо. Я лично прошел всю процедуру, увидел, как это работает. Если есть какие-то подозрения, всем советую – лучше обратиться к семейному врачу, а не ждать, что однажды пройдет", – отметил Андрей Садовый во время утреннего эфира на радио "Львовская волна".

      По состоянию на утро 28 апреля во Львове и Львовской области подтвержден 371 случай инфицирования коронавирусом. Из них 13 – летальные. 58 пациентов выздоровели.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Новости Львова Андрей Садовой Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Цели дорожных планов 2020: безопасность, качество, здоровая конкуренция
      сегодня , 08:31 Цели дорожных планов 2020: безопасность, качество, здоровая конкуренция
      Вадим Олійник
      Война против НАБУ: как и почему Коломойский атакует ведомство
      27 апреля , 22:37 Война против НАБУ: как и почему Коломойский атакует ведомство
      Сергій Лещенко