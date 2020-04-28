Мэр Львова самоизолировался дома

Городской председатель Львова Андрей Садовый несколько дней будет работать из дома. Он самоизолировался после того, как у него была повышенная температура.

Самоизолироваться Андрей Садовый решил по рекомендации врачей, сообщает Львовский городской совет. Причина в том, что в субботу у него была повышенная температура. Поэтому он сделал экспресс-тест и ПЦР-анализ на COVID-19. Результаты – отрицательные.

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"Чувствую себя очень хорошо, температура 36,6 градуса. А в субботу и воскресенье была немного повышенная температура. Поэтому я сделал и экспресс-тест, и ПЦР-тест. Слава Богу, результаты отрицательные. Но врачи посоветовали хотя бы несколько дней поработать из дома. В общем все хорошо. Я лично прошел всю процедуру, увидел, как это работает. Если есть какие-то подозрения, всем советую – лучше обратиться к семейному врачу, а не ждать, что однажды пройдет", – отметил Андрей Садовый во время утреннего эфира на радио "Львовская волна".

По состоянию на утро 28 апреля во Львове и Львовской области подтвержден 371 случай инфицирования коронавирусом. Из них 13 – летальные. 58 пациентов выздоровели.