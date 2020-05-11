Много новых больных, потому – не с 11-го: дату начала ослабления карантина во Львове перенесли

Во Львове и области планировали с 11 мая ослабить ограничения, ранее введенные для защиты от распространения коронавируса. Однако из-за того, что количество инфицированных растет слишком быстро, решили пока этого не делать.

Львовская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 10 мая приняла решение перенести дату начала ослабления карантина в регионе с 11 на 15 мая. Об этом информирует официальный сайт Львовской ОГА.

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Что известно об ослаблении карантина во Львове и Львовской области

Во Львовской области начнут снимать ограничения не с 11, а с 15 мая – на четыре дня позже, чем планировалось.

Однако в самом Львове частично карантин таки ослабят с 11 мая.

Учитывая увеличение количества больных, а также летальные случаи от коронавируса в области, комиссия обязывает продлить карантин до 15 мая. Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15,

– сообщил заместитель главы Львовской ОГА Тарас Грень.

С 11 мая в городе и области должны были открыть магазины с непродовольственными товарами, парикмахерские, салоны красоты, летние площадки ресторанов и так далее (подробнее читайте по этой ссылке ).

Однако власть изменила планы: салонам красоты, парикмахерским и магазинам с одеждой и обувью работать все еще нельзя. По этим учреждениям решения будут принимать отдельно и с 12 мая.

Как пишет ZAXID.NET , заместитель городского головы Львова по развитию Андрей Москаленко сообщил, что в городе с 11 мая таки заработают:

Летние площадки ресторанов;

Продовольственные магазины;

Библиотеки;

Парки и открытые музеи.

Все они будут работать по специальным протоколам , которые разработали в мэрии Львова.

Возможно ли продолжение карантина во Львове и после 15 мая

Во Львовской ОГА не исключают вероятности продления карантина и после 15 мая, если ситуация с количеством больных COVID-19 будет ухудшаться.

Если мы будем терять людей ежедневно и будем иметь 50 – 60 положительных тестов ежедневно, то, думаю, правильно будет на несколько дней отсрочить (ослабление карантина – 24 канал),

– заявил заместитель руководителя ОГА Иван Собко.

Добавим, что в течение предыдущих нескольких дней на Львовщине стремительно возросло количество инфицированных коронавирусом. Например, 9 мая заболели 54 человека, а 8 мая зафиксировали 65 новых случаев.

По состоянию на утро 10 мая во Львовской области ситуация с COVID-19 такова: