Повестки не работают, – в ТЦК объяснили проблему мобилизации в Украине

Представитель Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин признал, что повестки – неэффективный инструмент мобилизации, который большинство игнорирует. В то же время в ТЦК объяснили, что еще стало причиной провала оповещения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Романа Истомина для "Главкома".

Почему повестки не работают в мобилизации в Украине?

Представитель Полтавского ТЦК раскритиковал работу гражданских органов по оповещению мужчин о воинском учете. По словам военнослужащего, органы местного самоуправления выполняют свои обязанности "для галочки", из-за чего "раздача" повесток стала неэффективной, а мужчины массово игнорируют вызовы.

Мужчины получают повестку и не приходят. Повестка – это же всего лишь оповещение о необходимости явиться в ТЦК,

– отметил Истомин.

Он пояснил, что даже если человек отказывается брать повестку, составляется акт об отказе, который юридически приравнивается к получению, и гражданин обязан явиться.

"Если не пришла – это уже нарушение правил воинского учета. Но, к сожалению, большинство игнорирует вызов в ТЦК", – констатировал спикер.

По словам Истомина, ответственность за ситуацию лежит на гражданских органах.

Что касается работы гражданских органов – ситуация неутешительная. Закон предоставляет органам местного самоуправления большие полномочия и задачи в сфере воинского учета, но выполняют их они преимущественно "для галочки",

– заявил он.

Представитель ТЦК уточнил, что постановлением №1487 предусмотрен даже ежегодный дворовой обход для проверки этих граждан, но "на практике этого никто не делает".

"Органы самоуправления выполняют свои обязанности ровно настолько, чтобы избежать ответственности, а иногда даже и этого не делают", – сказал Истомин.

Почему повестки вручают полицейские и военнослужащие ТЦК?

По словам представителя Полтавского ТЦК и СП, из-за бездействия гражданских органов повестки все равно приходится вручать военнослужащим ТЦК вместе с полицией.

Повесток по почте рассылается много, но они так же неэффективны, поскольку значительная часть граждан просто не реагирует на нее,

– добавил Истомин.

Он напомнил о двух механизмах оповещения: централизованный, когда списки дает Генштаб, а печатает и направляет Минобороны, и децентрализованный, когда ТЦК формируют и отправляют повестки сами, а стоимость отправки оплачивают общины.

Независимо от способа получения, неявка гражданина считается нарушением правил воинского учета, что закреплено в статье 210 КУоАП.

"Информация о правонарушении передается в полицию, далее полицейские должны провести административное задержание и доставить нарушителя в ТЦК и СП, поскольку рассмотрение дел по этой статье относится к нашей компетенции", – объяснил Истомин.

В то же время он не подтвердил заявления политиков о якобы новом доступе ТЦК к базам данных, отметив, что такой информации у него нет.

Что надо знать украинцам о мобилизации и правилах воинского учета?