В Резерв+ появился новый тип отсрочки от мобилизации: о чем идет речь
- Министерство обороны Украины позволило оформлять отсрочки от мобилизации через приложение Резерв+ для родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.
- Процесс оформления отсрочки полностью автоматизирован, и решение принимается на основе данных в государственных реестрах.
Министерство обороны Украины расширило перечень отсрочек от мобилизации, которые доступны в приложении Резерв+. Отныне отсрочку также могут оформить родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
Читайте также Бронирование от мобилизации в ноябре: с какими профессиями не призовут на службу
Как оформить отсрочку онлайн?
Отсрочку онлайн могут оформить отцы и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если другой родитель умер или потерял родительские права.
Алгоритм действий следующий:
- сначала необходимо подать запрос в приложении Резерв+;
- после этого система проверит наличие оснований в государственных реестрах;
- в случае подтверждения – отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.
В Минобороны также отметили, что процесс полностью автоматизирован: обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов и не требует сбора справок и посещения ТЦК.
Важно! Для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (ГРАГС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или потере родительских прав другого родителя. Если эти данные отсутствуют, необходимо обратиться с соответствующими документами в отдел ГРАГС.
Всего сейчас в приложении Резерв+ уже доступны 10 типов онлайн-отсрочек. Их могут оформить:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужья военных с ребенком;
- родители трех и более детей в одном браке;
- родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
- студенты, аспиранты аспиранты;
- работники высшего и профобразования.
Что меняется в процессе мобилизации?
С 1 ноября в Украине начали действовать новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Подать заявление о ее получении можно в смартфоне через приложение Резерв+ или в ЦНАПе.
Если все данные для отсрочки есть в реестрах, система продолжит ее автоматически. Это касается, в частности, людей с инвалидностью, многодетных родителей, студентов, ученых и других категорий.
По словам Дениса Шмыгаля, после вступления в силу нового порядка оформления и продления отсрочек автоматически обновились освобождение от мобилизации 720 тысяч человек.