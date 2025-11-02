Укр Рус
2 ноября, 08:32
В Резерв+ появился новый тип отсрочки от мобилизации: о чем идет речь

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Министерство обороны Украины позволило оформлять отсрочки от мобилизации через приложение Резерв+ для родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.
  • Процесс оформления отсрочки полностью автоматизирован, и решение принимается на основе данных в государственных реестрах.

Министерство обороны Украины расширило перечень отсрочек от мобилизации, которые доступны в приложении Резерв+. Отныне отсрочку также могут оформить родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Как оформить отсрочку онлайн?

Отсрочку онлайн могут оформить отцы и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если другой родитель умер или потерял родительские права.

Алгоритм действий следующий:

  • сначала необходимо подать запрос в приложении Резерв+;
  • после этого система проверит наличие оснований в государственных реестрах;
  • в случае подтверждения – отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.

В Минобороны также отметили, что процесс полностью автоматизирован: обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов и не требует сбора справок и посещения ТЦК.

Важно! Для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (ГРАГС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или потере родительских прав другого родителя. Если эти данные отсутствуют, необходимо обратиться с соответствующими документами в отдел ГРАГС.

Всего сейчас в приложении Резерв+ уже доступны 10 типов онлайн-отсрочек. Их могут оформить:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужья военных с ребенком;
  • родители трех и более детей в одном браке;
  • родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
  • студенты, аспиранты аспиранты;
  • работники высшего и профобразования.

Что меняется в процессе мобилизации?

  • С 1 ноября в Украине начали действовать новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Подать заявление о ее получении можно в смартфоне через приложение Резерв+ или в ЦНАПе.
     

  • Если все данные для отсрочки есть в реестрах, система продолжит ее автоматически. Это касается, в частности, людей с инвалидностью, многодетных родителей, студентов, ученых и других категорий.
     

  • По словам Дениса Шмыгаля, после вступления в силу нового порядка оформления и продления отсрочек автоматически обновились освобождение от мобилизации 720 тысяч человек.