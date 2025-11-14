Могут ли мобилизовать бездомных: ответ адвоката

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продлятся как минимум до 3 февраля 2026 года. В этот период в армию могут забирать мужчин призывного возраста. Эксперт объяснила, касается ли это и бездомных.

Если человек мобилизационного возраста и пригоден к военной службе по заключению ВВК, то неважно, имеет ли он жилье или место регистрации. Об этом в эфире День.LIVE сказала адвокат Татьяна Козаченко, передает 24 Канал.

Возможна ли мобилизация бездомных?

Юрист отметила, что иногда люди, которые не могли найти себя в мирной жизни, шли на войну и уже не хотели возвращаться к прошлому. Там они находили и самореализацию, и новый круг близких. Но это, по ее словам, вопрос морали и этики, а не юридической плоскости.

Итак, если лицо подпадает под мобилизацию и проходит медкомиссию, его могут привлечь к службе независимо от наличия жилья или места регистрации.

Как происходит мобилизация в Украине?