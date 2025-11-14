Если человек мобилизационного возраста и пригоден к военной службе по заключению ВВК, то неважно, имеет ли он жилье или место регистрации. Об этом в эфире День.LIVE сказала адвокат Татьяна Козаченко, передает 24 Канал.
Возможна ли мобилизация бездомных?
Юрист отметила, что иногда люди, которые не могли найти себя в мирной жизни, шли на войну и уже не хотели возвращаться к прошлому. Там они находили и самореализацию, и новый круг близких. Но это, по ее словам, вопрос морали и этики, а не юридической плоскости.
Итак, если лицо подпадает под мобилизацию и проходит медкомиссию, его могут привлечь к службе независимо от наличия жилья или места регистрации.
Как происходит мобилизация в Украине?
- Представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин отметил, что повестки – неэффективный инструмент мобилизации, поскольку большинство мужчин игнорирует вызовы.
- Военнообязанные теперь могут ууточнять свои персональные данные через ЦНАПы, а не только через ТЦК и СП. Сервисные центры будут выполнять функцию административного транзитера и не будут принимать решения в отношении военнослужащих.
- Главным подтверждением отсрочки от мобилизации является электронный военно-учетный документ в приложении Резерв+. Военнообязанным, которые имеют право на отсрочку, больше не выдают бумажные справки с мокрой печатью.