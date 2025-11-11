Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.

Какой документ подтверждает отсрочку?

В Министерстве обороны Украины сообщили, что главным подтверждением отсрочки теперь является электронный военно-учетный документ в приложении Резерв+. Он доступен в личном кабинете пользователя.

Пользователи, которые не имеют доступа к смартфону, могут получить распечатку документа.

Файл для печати доступен:

в приложении Резерв+,

на портале Дія,

в ТЦК и СП (или ЦНАП, если речь идет о документе с отметкой об отсрочке).

По новым правилам, с 1 ноября военнообязанным, которые имеют право на отсрочку, больше не выдают справки с мокрой печатью.

Как теперь получить отсрочку?