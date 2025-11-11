Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони України.

Дивіться також Відстрочка в ЦНАПах: скільки українців подали заяви і де найбільше

Який документ підтверджує відстрочку?

У Міністерстві оборони України повідомили, що головним підтвердженням відстрочки тепер є електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв+. Він доступний в особистому кабінеті користувача.

Користувачі, які не мають доступу до смартфона, можуть отримати роздруківку документа.

Файл для друку доступний:

у застосунку Резерв+,

на порталі Дія,

у ТЦК та СП (чи ЦНАП, якщо йдеться про документ із відміткою про відстрочку).

За новими правилами, з 1 листопада військовозобов'язаним, які мають право на відстрочку, більше не видають довідки з мокрою печаткою.

Як тепер отримати відстрочку?