Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони України.
Який документ підтверджує відстрочку?
У Міністерстві оборони України повідомили, що головним підтвердженням відстрочки тепер є електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв+. Він доступний в особистому кабінеті користувача.
Користувачі, які не мають доступу до смартфона, можуть отримати роздруківку документа.
Файл для друку доступний:
- у застосунку Резерв+,
- на порталі Дія,
- у ТЦК та СП (чи ЦНАП, якщо йдеться про документ із відміткою про відстрочку).
За новими правилами, з 1 листопада військовозобов'язаним, які мають право на відстрочку, більше не видають довідки з мокрою печаткою.
Як тепер отримати відстрочку?
З 1 листопада 2025 року подати заяву на відстрочку можна у будь-якому ЦНАПі. Послуга доступна, якщо потрібного типу відстрочки немає у застосунку Резерв+ або військовозобов'язаний не користується смартфоном.
Понад 5 000 центрів надання адміністративних послуг по всій Україні почали приймати заяви на відстрочку від мобілізації.