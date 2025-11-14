Чи можуть мобілізувати безхатьків: відповідь адвоката
- Наявність житла або місця реєстрації не впливає на мобілізацію людини.
- Безхатьків можуть мобілізувати, якщо вони призовного віку та придатні до військової служби за висновком ВЛК.
В Україні воєнний стан і загальна мобілізація триватимуть щонайменше до 3 лютого 2026 року. У цей період до війська можуть забирати чоловіків призовного віку. Експертка пояснила, чи це стосується й безхатьків.
Якщо людина мобілізаційного віку та придатна до військової служби за висновком ВЛК, то неважливо, чи має вона житло або місце реєстрації. Про це в ефірі День.LIVE сказала адвокатка Тетяна Козаченко, передає 24 Канал.
Дивіться також Бронювання для чоловіків, які мають проблеми з військовим обліком: хто може отримати
Чи можлива мобілізація безхатьків?
Юристка зазначила, що інколи люди, які не могли знайти себе в мирному житті, йшли на війну і вже не хотіли повертатися до минулого. Там вони знаходили і самореалізацію, і нове коло близьких. Але це, за її словами, питання моралі й етики, а не юридичної площини.
Отже, якщо особа підпадає під мобілізацію й проходить медкомісію, її можуть залучити до служби незалежно від наявності житла чи місця реєстрації.
Як відбувається мобілізація в Україні?
- Представник Полтавського ТЦК Роман Істомін зазначив, що повістки – неефективний інструмент мобілізації, оскільки більшість чоловіків ігнорує виклики.
- Військовозобов'язані тепер можуть уточнювати свої персональні дані через ЦНАПи, а не тільки через ТЦК та СП. Сервісні центри виконуватимуть функцію адміністративного транзитера й не ухвалюватимуть рішення щодо військовослужбовців.
- Головним підтвердженням відстрочки від мобілізації є електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв+. Військовозобов'язаним, які мають право на відстрочку, більше не видають паперові довідки з мокрою печаткою.