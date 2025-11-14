Чи можуть мобілізувати безхатьків: відповідь адвоката

В Україні воєнний стан і загальна мобілізація триватимуть щонайменше до 3 лютого 2026 року. У цей період до війська можуть забирати чоловіків призовного віку. Експертка пояснила, чи це стосується й безхатьків.

Якщо людина мобілізаційного віку та придатна до військової служби за висновком ВЛК, то неважливо, чи має вона житло або місце реєстрації. Про це в ефірі День.LIVE сказала адвокатка Тетяна Козаченко, передає 24 Канал.

Чи можлива мобілізація безхатьків?

Юристка зазначила, що інколи люди, які не могли знайти себе в мирному житті, йшли на війну і вже не хотіли повертатися до минулого. Там вони знаходили і самореалізацію, і нове коло близьких. Але це, за її словами, питання моралі й етики, а не юридичної площини.

Отже, якщо особа підпадає під мобілізацію й проходить медкомісію, її можуть залучити до служби незалежно від наявності житла чи місця реєстрації.

Як відбувається мобілізація в Україні?