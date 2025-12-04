Отсрочки по-новому: что стоит знать о мобилизации в Украине с 1 декабря

Недавно в Украине ввели новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Отныне для большинства граждан отсрочки будут продолжаться автоматически – без личных визитов в ТЦК или подачи заявлений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.

Что изменилось в оформлении отсрочек?

Суть реформы заключается в том, что продление отсрочек будет происходить автоматически: система будет проверять информацию через электронные реестры и не потребует дополнительных бумаг, если основание не меняется. Это делает процесс значительно проще для граждан.

С 1 ноября 2025 года бумажные справки из ТЦК больше не выдают. Зато единственным действующим подтверждением отсрочки становится электронный военно-учетный документ с QR-кодом в приложении Резерв+.

Этот документ можно:

загрузить в формате PDF в приложении Резерв+;

получить через портал Дія;

распечатать самостоятельно или в ТЦК;

распечатать в ЦНАП, если отсрочка оформлена по новым правилам.

Автоматическое продление отсрочек от мобилизации касается прежде всего:

лиц с постоянными основаниями (например, для бывших военнопленных или членов семей погибших защитников);

случаев, когда основание можно подтвердить через государственные реестры (в частности, наличие трех несовершеннолетних детей, рожденных в действующем браке).

Важно! В случаях, когда система не находит подтверждения основания (например, после расторжения брака с человеком с инвалидностью), отсрочка не продлевается автоматически. Тогда гражданину придется самостоятельно внести актуальные данные или обратиться за помощью в ЦНАП.

