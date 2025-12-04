Отсрочки по-новому: что стоит знать о мобилизации в Украине с 1 декабря
- Некоторые отсрочки от мобилизации продолжаются автоматически через электронные реестры и не требуют личных визитов или заявлений.
- Единственным подтверждением отсрочки является электронный военно-учетный документ с QR-кодом в приложении Резерв+, который можно скачать или распечатать.
Недавно в Украине ввели новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Отныне для большинства граждан отсрочки будут продолжаться автоматически – без личных визитов в ТЦК или подачи заявлений.
Что изменилось в оформлении отсрочек?
Суть реформы заключается в том, что продление отсрочек будет происходить автоматически: система будет проверять информацию через электронные реестры и не потребует дополнительных бумаг, если основание не меняется. Это делает процесс значительно проще для граждан.
С 1 ноября 2025 года бумажные справки из ТЦК больше не выдают. Зато единственным действующим подтверждением отсрочки становится электронный военно-учетный документ с QR-кодом в приложении Резерв+.
Этот документ можно:
- загрузить в формате PDF в приложении Резерв+;
- получить через портал Дія;
- распечатать самостоятельно или в ТЦК;
- распечатать в ЦНАП, если отсрочка оформлена по новым правилам.
Автоматическое продление отсрочек от мобилизации касается прежде всего:
- лиц с постоянными основаниями (например, для бывших военнопленных или членов семей погибших защитников);
- случаев, когда основание можно подтвердить через государственные реестры (в частности, наличие трех несовершеннолетних детей, рожденных в действующем браке).
Важно! В случаях, когда система не находит подтверждения основания (например, после расторжения брака с человеком с инвалидностью), отсрочка не продлевается автоматически. Тогда гражданину придется самостоятельно внести актуальные данные или обратиться за помощью в ЦНАП.
Мобилизация в Украине: последние новости
Недавно Минобороны Украины добавило новую категорию отсрочек от мобилизации, которую теперь можно оформить через приложение Резерв+. Она предназначена для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы.
Этот тип отсрочки доступен только в том случае, если военнообязанный является единственным совершеннолетним ребенком человека с инвалидностью и в семье есть только один из родителей.
Вскоре электронный военно-учетный документ будет содержать фото владельца. Это сделает подтверждение личности прозрачным и ускорит проверку документов.