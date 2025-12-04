Відстрочки по-новому: що варто знати про мобілізацію в Україні з 1 грудня
- Деякі відстрочки від мобілізації продовжуються автоматично через електронні реєстри та не потребують особистих візитів або заяв.
- Єдиним підтвердженням відстрочки є електронний військово-обліковий документ із QR-кодом у застосунку Резерв+, який можна завантажити або роздрукувати.
Нещодавно в Україні запровадили нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Відтепер для більшості громадян відстрочки продовжуватимуться автоматично – без особистих візитів до ТЦК чи подання заяв.
Що змінилося в оформленні відстрочок?
Суть реформи полягає в тому, що продовження відстрочок відбуватиметься автоматично: система перевірятиме інформацію через електронні реєстри й не вимагатиме додаткових паперів, якщо підстава не змінюється. Це робить процес значно простішим для громадян.
З 1 листопада 2025 року паперові довідки з ТЦК більше не видають. Натомість єдиним чинним підтвердженням відстрочки стає електронний військово-обліковий документ із QR-кодом у застосунку Резерв+.
Цей документ можна:
- завантажити у форматі PDF у застосунку Резерв+;
- отримати через портал Дія;
- роздрукувати самостійно або у ТЦК;
- надрукувати у ЦНАП, якщо відстрочку оформлено за новими правилами.
Автоматичне продовження відстрочок від мобілізації стосується передусім:
- осіб із постійними підставами (наприклад, для колишніх військовополонених або членів сімей загиблих захисників);
- випадків, коли підставу можна підтвердити через державні реєстри (зокрема, наявність трьох неповнолітніх дітей, народжених у чинному шлюбі).
Важливо! У випадках, коли система не знаходить підтвердження підстави (наприклад, після розірвання шлюбу з людиною з інвалідністю), відстрочка не продовжується автоматично. Тоді громадянину доведеться самостійно внести актуальні дані або звернутися по допомогу до ЦНАПу.
Мобілізація в Україні: останні новини
Нещодавно Міноборони України додало нову категорію відстрочок від мобілізації, яку тепер можна оформити через застосунок Резерв+. Вона призначена для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи II групи.
Цей тип відстрочки доступний тільки у тому випадку, якщо військовозобов'язаний є єдиною повнолітньою дитиною людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків.
Невдовзі електронний військово-обліковий документ міститиме фото власника. Це зробить підтвердження особи прозорішим і пришвидшить перевірку документів.