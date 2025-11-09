Мобилизация по-новому: о каких изменениях в правилах стоит знать каждому украинцу
- Обновленные правила воинского учета требуют от военнообязанных обновить свои данные в ТЦК в течение 60 дней, с возможностью сделать это через Резерв+ или ЦНАП.
- Пограничная служба имеет доступ к базе данных военнообязанных, и выезд за границу возможен только с официальной отсрочкой или разрешением.
В 2025 году в Украине вступили в силу обновленные правила мобилизации. Они меняют подход к воинскому учету и касаются всех, кто на нем состоит.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Читайте также Могут ли мобилизовать военнообязанного, если близкий родственник служит в ВСУ
Что стоит знать о процессе призыва?
Обновленные правила воинского учета предусматривают несколько ключевых нововведений.
Все военнообязанные должны в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК). В то же время введено электронное ведение воинского учета – теперь обновить информацию можно не только лично, но и через Резерв + или в ЦНАПе.
Также усилены санкции за уклонение от мобилизации, включая ограничения на выезд за границу военнообязанных без законных оснований.
Важно! Пограничная служба Украины имеет доступ к базе данных военнообязанных, и выезд возможен только при наличии официальной отсрочки или соответствующего разрешения.
Кроме того, предусмотрено обязательное прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) в определенный срок после получения повестки.
Новые правила устанавливают и единый перечень документов, которые должен иметь при себе каждый военнообязанный. Все эти меры направлены на то, чтобы сделать процесс мобилизации более прозрачным и обеспечить более эффективный государственный контроль за выполнением обязанностей граждан.
Мобилизация в Украине: последние новости
С 1 ноября в Украине действует автоматическое продление отсрочки от мобилизации. Подать заявление о ее получении можно через мобильное приложение Резерв+ или в ЦПАУ.
Если все данные для отсрочки есть в реестрах, система продолжит ее автоматически. Это касается, в частности, людей с инвалидностью, многодетных родителей, студентов, ученых и других категорий.
Недавно Владимир Зеленский также подписал закон, который позволяет временно бронировать военнообязанных, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске. Продолжительность бронирования не превышает 45 дней и предоставляется только один раз в год