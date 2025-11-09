Мобілізація по-новому: про які зміни в правилах варто знати кожному українцю

У 2025 році в Україні набули чинності оновлені правила мобілізації. Вони змінюють підхід до військового обліку та стосуються всіх, хто на ньому перебуває.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Читайте також Чи можуть мобілізувати військовозобов'язаного, якщо близький родич служить у ЗСУ

Що варто знати про процес призову?

Оновлені правила військового обліку передбачають кілька ключових нововведень.

Усі військовозобов'язані мають протягом 60 днів з моменту набрання законом чинності оновити свої дані в територіальних центрах комплектування (ТЦК). Водночас запроваджено електронне ведення військового обліку – тепер оновити інформацію можна не лише особисто, а й через Резерв+ або у ЦНАПі.

Також посилено санкції за ухилення від мобілізації, включаючи обмеження на виїзд за кордон військовозобов'язаних без законних підстав.

Важливо! Прикордонна служба України має доступ до бази даних військовозобов'язаних, і виїзд можливий тільки за наявності офіційної відстрочки або відповідного дозволу.

Крім того, передбачено обов'язкове проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у визначений термін після отримання повістки.

Нові правила встановлюють і єдиний перелік документів, які повинен мати при собі кожен військовозобов'язаний. Усі ці заходи спрямовані на те, щоб зробити процес мобілізації прозорішим і забезпечити більш ефективний державний контроль за виконанням обов'язків громадян.

Мобілізація в Україні: останні новини