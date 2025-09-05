Кто и почему может потерять отсрочку от мобилизации: полный перечень
- Отсрочка от мобилизации может быть аннулирована в случае завершения срока действия, прекращения деятельности критически важного предприятия, или если военнообязанный увольняется из такого учреждения.
- В общем все отсрочки, предоставлены при определенных условиях, могут быть отменены в случае изменения или потери оснований, на которых они были выданы.
Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили как минимум до 5 ноября. По закону, некоторые категории граждан имеют возможность получить отсрочку, однако при определенных условиях это право также может быть утрачено.
Кто и почему может потерять отсрочку от мобилизации в сентябре – читайте в материале 24 Канала.
В каких случаях граждане теряют отсрочку?
Отсрочка от мобилизации, предоставленная военнообязанному, может быть аннулирована в следующих случаях:
после завершения срока ее действия – тогда она автоматически прекращается;
в случае прекращения деятельности критически важного предприятия, которое выполняло задачи для ВСУ или других военных формирований;
если предприятие теряет статус критически важного по решению уполномоченного государственного органа;
в случае ликвидации органа государственной власти, местного самоуправления или критически важного предприятия или учреждения;
если военнообязанный увольняется из такого учреждения (кроме перевода на другую должность в пределах того же органа или предприятия);
в случае временного приостановления действия трудового договора между работником и предприятием;
по представлению руководителя государственного органа или предприятия через приложение Дія (но не чаще, чем раз в пять дней);
если отсрочка предоставлена на других основаниях, предусмотренных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";
после завершения срока назначения или действия контракта, если речь идет о работниках международных организаций, в том числе структур ООН;
если оператор противоминной деятельности не проводит разминирование в течение шести месяцев в соответствии с сертифицированным процессом;
в случае несоответствия требованиям, предусмотренным Порядком предоставления отсрочки (в частности, абзацем третьим пункта 8);
после увольнения священнослужителя с должности – по представлению Госслужбы по этнополитике;
в случае исключения предприятия или работника из состава бригады поставщиков телекоммуникационных услуг (xPON).
Важно! Все отсрочки, предоставленные при определенных условиях, могут быть отменены в случае изменения или потери оснований, на которых они были выданы.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий отменить право на отсрочку от мобилизации некоторым студентам, которым исполнилось 25 лет. Документ №13634-1 подал народный депутат от "Слуги народа", член профильного комитета по вопросам образования Роман Грищук.
- 3 сентября Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект №13335. Он предусматривает, что военнообязанных, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске, позволят временно брать на работу и оформлять бронирование.
- Для критически важных предприятий в прифронтовых регионах Украины недавно увеличили объем бронирования персонала до 100%. Нововведение должно сохранить кадровый потенциал предприятий, работающих в зонах боевых действий, и одновременно обеспечить потребности обороны.