По закону, общей мобилизации в Украине подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаны годными. Однако призыв мужчин после 50 лет также имеет определенные особенности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя председателя киевского ТЦК Ларисы Козак.

Как происходит мобилизация мужчин 50+?

Правила воинского учета украинцев определяет закон №3543, действие которого сохранится и в сентябре. Этот документ не предусматривает исключений по мобилизации после достижения 50-летнего возраста.

В то же время для этой категории мужчин в ТЦК есть особое внутреннее постановление. Лариса Козак объяснила, что мужчины 50+ после призыва распределяются на тыловые специальности.

Это будущие водители, логисты, тыловики,

– отметила она.

Заместитель председателя ТЦК добавила, что на своем опыте не видела, чтобы таких граждан мобилизовали на боевые должности.

Важно! Официальной законодательной базы для этого нет. Соответствующее распоряжение содержится во внутренних документах ТЦК, которые не публиковались в целом.

